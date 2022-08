Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: comanda Kvaratskhelia! (3^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: UNA SORPRESA AL COMANDO

È ancora presto per fare un bilancio sulla classifica marcatori Serie A: venerdì 26 agosto inizia la terza giornata del campionato, dopo questa ne avremo davanti ancora 35 e per adesso la situazione è assolutamente da definire. Pure, troviamo un solo uomo al comando della classifica marcatori Serie A: il capocannoniere è un insospettabile, risponde al nome di Khvicha Kvaratskhelia ed è l’esterno georgiano su cui il Napoli ha messo le mani da tempo. Che fosse un prospetto interessante si sapeva: che dopo due giornate di Serie A potesse segnare 3 gol lo pensavano in pochi.

Invece Kvaratskhelia lo ha fatto: dopo aver bagnato l’esordio con il primo gol “italiano”, contro il Verona, il georgiano si è ripetuto contro il Monza facendo addirittura meglio, e trovando così la prima doppietta nel nostro campionato. Kvaratskhelia dunque si trova in testa alla classifica marcatori Serie A: il Napoli gioca domenica sera sul campo della Fiorentina, sarà un primo test importante per dirci se il numero 77 partenopeo possa fare la differenza anche contro squadre di fascia superiore a quelle che la squadra di Luciano Spalletti, con tutto il rispetto, ha affrontato fino a questo momento.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Se Khvicha Kvaratskhelia è al comando della classifica marcatori Serie A, entrando nella 3^ giornata alle spalle del capocannoniere georgiano troviamo cinque giocatori che hanno la media di un gol a partita. Tra questi Dusan Vlahovic, che l’anno scorso ha lottato con Ciro Immobile per il titolo di re dei bomber e che in questo campionato ha iniziato con una doppietta per la sua Juventus; come lui, due gol in una sola partita li ha fatti anche Ante Rebic, lui pure all’esordio stagionale per spingere il Milan a iniziare nel migliore dei modi la difesa dello scudetto.

Se Marko Arnautovic e Victor Osimhen non sono sorprese a questi livelli, con l’austriaco che ha già impattato alla grande la seconda stagione in Serie A e il nigeriano che si conferma animale da gol, possiamo dire che fa piacere vedere a quota 2 reti anche Thomas Henry: retrocesso con il Venezia senza avere troppo peso specifico nel campionato lagunare, è passato al Verona restando dunque nella stessa regione, e con la maglia scaligera ha già timbrato due volte con la seconda rete che è stata decisiva per il pareggio di Bologna. Come detto siamo solo all’inizio: vedremo poi come cambierà la classifica marcatori di Serie A con le partite della terza giornata…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 3^ GIORNATA

3 gol: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

2 gol: Marko Arnautovic (Bologna), Thomas Henry (Verona), Victor Osimhen (Napoli), Ante Rebic (Milan), Dusan Vlahovic (Juventus)











