CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere: italiani in grande spicco (7^ giornata)

Studiando la classifica marcatori di Serie A, quando ci avviciniamo alle partite della settima giornata, dobbiamo dire che sicuramente fa molto piacere scoprire tanti italiani nelle prime posizioni. I primi otto della lista per esempio vedono la presenza di cinque giocatori di casa nostra: si confermano Andrea Belotti e Ciro Immobile che hanno anche condiviso il reparto offensivo della nazionale, Francesco Caputo sta dimostrando che il campionato scorso non era certo un caso (anche cambiando squadra) mentre le sorprese sono senza dubbio Alfredo Donnarumma – che ha segnato a raffica in Serie B, ma doveva vincere l’impatto con la categoria superiore – e Marco Mancosu, già decisivo lo scorso anno nella promozione del Lecce e aiutato dai rigori, visto che ne ha realizzati tre (lo stesso numero di Erick Pulgar, ma a differenza del cileno ci ha aggiunto una rete su azione). Gli stranieri dunque sono Duvan Zapata, Dries Mertens e Edin Dzeko: tutti e tre non rappresentano delle sorprese, ma ora vedremo se altri riusciranno ad affacciarsi nelle primissime posizioni della classifica marcatori. (agg. di Claudio Franceschini)

CAPOCANNONIERE, TITOLO CONDIVISO

La classifica marcatori di Serie A entra nella settima giornata con quattro giocatori al comando: Domenico Berardi, Andrea Belotti, Ciro Immobile e Duvan Zapata hanno segnato 5 gol a testa, e si trovano in testa con una rete di vantaggio rispetto ad altri quattro giocatori tra cui spiccano sicuramente i nomi di Marco Mancosu (tre rigori) e Alfredo Donnarumma, a braccetto con Edin Dzeko e Dries Mertens che negli ultimi anni hanno sempre esplorato le prime posizioni (il bosniaco è anche stato capocannoniere di Serie A). Il turno presenta degli incroci interessanti: sicuramente quello tra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo in Inter Juventus, sarebbe stato scintillante anche quello tra i già citati Berardi e Donnarumma che lottano per la supremazia con l’attaccante del Brescia che ha avuto un grande impatto sul suo primo campionato di Serie A, ma la partita è stata rinviata per la morte del patron neroverde Giorgio Squinzi. Vediamo dunque nel dettaglio cosa possiamo aspettarci dal turno, analizzando in maniera più dettagliata la classifica marcatori di Serie A e la corsa al titolo di capocannoniere.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INCROCI

Come abbiamo già detto dunque la classifica marcatori di Serie A per la settima giornata ci propone delle sfide interessanti: a San Siro Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo partono entrambi da quota 3 gol, per tutti e due una di queste marcature è arrivata su rigore ed è stata decisiva per una vittoria da parte delle loro squadre, Inter e Juventus lottano per la prima posizione in classifica e il belga spera di aiutare i nerazzurri a rimanere davanti, laddove il portoghese già reduce dai 21 gol della passata stagione vuole prendersi il sorpasso e, al tempo stesso, migliorare il suo bottino in Serie A. A Brescia Alfredo Donnarumma spera di continuare come nelle prime giornate, o meglio l’avrebbe avuta perchè come detto la partita è stata rinviata, al 18 dicembre e dunque tra ben due mesi e mezzo in un lasso di tempo nel quale inevitabilmente molte cose saranno cambiate. A Marassi invece un bel confronto tra due giovani come Andrea Pinamonti e Rafael Leao: entrambi un gol in questa Serie A, entrambi vogliono spingere le loro squadre (Genoa e Milan) a risalire la corrente in un torneo che si è fatto decisamente complesso.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

5 gol: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Duvan Zapata (Atalanta)

4 gol: Alfredo Donnarumma (Brescia), Edin Dzeko (Roma), Marco Mancosu (Lecce), Dries Mertens (Napoli)

3 gol: Francesco Caputo (Sassuolo), Lorenzo Insigne (Napoli), Aleksandar Kolarov (Roma), Christian Kouamé (Genoa), Romelu Lukaku (Inter), Luis Muriel (Atalanta), Erick Pulgar (Fiorentina), Cristiano Ronaldo (Juventus), Stefano Sensi (Inter)



