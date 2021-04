Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere CR7, Lukaku primo inseguitore

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RONALDO HA STACCATO LUKAKU

La classifica marcatori di Serie A tornerà protagonista oggi dopo la sosta e sarà naturalmente un sabato da non perdere perché – come sempre succede a Pasqua – le dieci partite della ventinovesima giornata di campionato saranno in programma tutte nelle prossime ore. Ci eravamo lasciati con Cristiano Ronaldo capocannoniere, anche se il portoghese era rimasto a secco nella clamorosa sconfitta casalinga della Juventus contro il Benevento: sono dunque sempre 23 gol all’attivo per il portoghese, che la domenica precedente aveva rifilato una tripletta al Cagliari. Il decimo scudetto consecutivo della Juventus sembra allontanarsi, la soddisfazione più grande per CR7 potrebbe dunque essere stavolta la conquista del trono di re del gol anche della Serie A italiana, che gli è sfuggito nelle due precedenti occasioni, per completare la “collezione” con la Premier League inglese e la Liga spagnola. Oggi poi c’è il derby della Mole, palcoscenico nobile per tornare a segnare…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI DEL CAPOCANNONIERE

Alle spalle del capocannoniere Cristiano Ronaldo, ecco nella classifica marcatori di Serie A il bomber di punta della capolista Inter, cioè naturalmente Romelu Lukaku, che ha all’attivo 19 gol e che prima della sosta evidentemente non ha potuto segnare, perché i nerazzurri hanno vista rinviata causa Covid la partita contro il Sassuolo. Lukaku dunque è fermo al gol su rigore segnato contro il Torino, tra l’altro in una partita in cui era andato a segno anche Lautaro Martinez: il “segreto” dell’Inter è proprio il rendimento eccellente di entrambi i suoi attaccanti di riferimento, a differenza di una Juventus che è eccessivamente dipendente dalla sua stella Cristiano Ronaldo. Lukaku pensa più allo scudetto che alla classifica marcatori, ma di certo non gli dispiacerebbe scavalcare CR7 anche qui. Infine, il terzo posto parizale nella classifica va a Luis Muriel, a quota 16 gol e attaccante principe dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini in questa stagione: fino a che livello potrà arrivare il colombiano che ormai non è più un bomber “di scorta” per la Dea?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

23 gol: C. Ronaldo (Juventus)

19 gol: Lukaku (Inter)

16 gol: Muriel (Atalanta)

15 gol: Ibrahimovic (Milan)

14 gol: L. Martinez (Inter), Immobile (Lazio)

13 gol: Joao Pedro (Cagliari), Simy (Crotone), Insigne (Napoli)

12 gol: Vlahovic (Fiorentina)

11 gol: Berardi, Caputo (Sassuolo), Belotti (Torino)

10 gol: Zapata (Atalanta), Veretout (Roma)

