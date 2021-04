CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ CR7 capocannoniere, la grande stagione di Insigne

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA GRANDE STAGIONE DI INSIGNE

Non occupa i primi gradini della classifica dei marcatori della Serie A, ma nome di spicco anche in vista della 30^ giornata di campionato è certo quello di Lorenzo Insigne. Il terminale offensivo del Napoli in stagione per la Serie A ha messo da parte ben 15 gol e sei assist, che lo rendono capocannoniere del club per la stagione in corso e in vista del prissimo match contro la Sampdoria, sarà nome da tenere ben in mente. Anche perchè lo stesso attaccante è fresco di gol, nell’incontro di recupero della 3^ giornata di Serie A occorso contro la Juventus solo mercoledì scorso. Non scordiamo poi che proprio in quell’occasione insigne è riuscito a segnare un nuovo record per la società campana: firmando il suo 15^ gol in stagione Insigne pure ha segnato l’81^ rete all time in campionato con la maglia azzurra. Un record importante che pure lo mette ora al pari di Diego Armando Maradona in questa speciale lista: meglio dei due per ora hanno fatto solo in campionato Vojak (102 gol), Mertens (101) e Hamsik (100). (agg Michela Colombo)

RONALDO ORA SENTE IL FIATO SUL COLLO!

Siamo alla vigilia di un nuovo turno del primo campionato italiano e tocca dunque esaminare anche la classifica dei marcatori della Serie A, in vista della 30^ giornata: chi dunque è ancora il capocannoniere della massima serie del calcio nazionale? Dopo anche i tanti gol occorsi solo in settimana per alcuni recuperi, vediamo bene che il re del gol per la Serie A rimane ancora una volta Cristiano Ronaldo: dopo aver bucato anche la rete del Napoli solo mercoledì scorso, il lusitano è leader indiscusso, ora a quota 25 gol segnati in favore della Juventus di Pirlo.

Per Cristiano Ronaldo un ottimo bottino, ma che può ( e deve) anche migliorare in questo finale di stagione, tenuto conto che solo l’anno scorso il bianconero ha chiuso il campionato con 31 centri (ma l’anno prima ne aveva realizzati appena 21).

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LUKAKU SUBITO DIETRO

Alle spalle del capocannoniere Ronaldo, poi vediamo che che è ancora gran concorrenza dal secondo gradino, dove, alla vigilia della 30^ giornata, troviamo ancora Romelu Lukaku. Il belga, fresco di gol contro il Sassuolo nel recupero infrasettimanale, rimane protagonista assoluto nella classifica dei marcatori della Serie A, avendo dunque messo a tabella ben 21 gol sotto i colori dell’Inter. Pure anche il bomber della Benamata può ancora dare di più, e perchè, no anche operare il sorpasso sul portoghese, per il titolo di capocannoniere della Serie A 2020-21 e competere per la Scarpa d’oro. Alle loro spalle poi, nella graduatoria dei marcatori il distacco è netto, anche se i big del gol non mancano: troviamo ancora Luis Muriel, che per l’Atalanta ha medio da parte 18 gol, pure chi ne ha segnati finora ben 15 di reti e quindi Insigne del Napoli, Lautaro Martinez dell’Inter, Simy del Crotone e Ibrahimovic del Milan.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

25 gol: C. Ronaldo (Juventus)

21 gol: Lukaku (Inter)

18 gol: Muriel (Atalanta)

15 gol: Ibrahimovic (Milan), Insigne (Napoli), L. Martinez (Inter), Simy (Crotone)

14 gol: Immobile (Lazio)

13 gol: Joao Pedro (Cagliari), Vlahovic (Fiorentina)

11 gol: Berardi, Caputo (Sassuolo), Belotti (Torino), Zapata (Atalanta)

10 gol: Destro (Genoa), Veretout (Roma), Quagliarella (Sampdoria)



