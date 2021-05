Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere CR7, Muriel e Vlahovic salgono

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: INSIGNE VUOLE SCALARE POSIZIONI!

La classifica marcatori di Serie A vede sempre saldo come capocannoniere Cristiano Ronaldo, in splendido isolamento con i suoi 27 gol all’attivo alla vigilia della trentaseiesima giornata del massimo campionato. Una gioia almeno per CR7 nel contesto di una Serie A 2020-2021 che per la Juventus si sta rivelando pessima, tanto che nel mirino della critica è finito pure lo stesso Cristiano Ronaldo, che in effetti da tempo non fornisce prestazioni all’altezza della propria fama – anche se di certo non è l’autore di 27 gol su 67 complessivi della Juventus il problema dei bianconeri. Per il numero 7 dunque è in vista il titolo di capocannoniere della Serie A, di cui vincerebbe la classifica marcatori al terzo tentativo, titolo da aggiungere a quelli già vinti sia in Inghilterra sia (più volte) in Spagna, un altro record di Cristiano Ronaldo, che però stavolta è puramente individuale e non basta di conseguenza a redimere la stagione della Juventus – anche se magari potrebbe servire almeno per riacciuffare il quarto posto.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI

Nella classifica marcatori di Serie A è invece diventata molto affollata la seconda casella, perché le doppiette segnate da Luis Muriel nella partita contro il Parma e da Dusan Vlahovic contro la Lazio hanno portato gli attaccanti di Atalanta e Fiorentina a quota 21 gol, a pari merito con l’interista Romelu Lukaku, che d’altronde si è goduto un meritatissimo turno di riposo sabato contro la Sampdoria, partita nella quale probabilmente avrebbe lasciato il segno dal momento che l’Inter ha vinto 5-1. Lukaku però si gode una soddisfazione ben più grande, il titolo di campione d’Italia, mentre per Muriel e Vlahovic ci sono ancora da conquistare i traguardi di squadra. L’Atalanta meriterebbe ampiamente la terza qualificazione in Champions League consecutiva e la Fiorentina è ormai vicina alla salvezza, ma per entrambe serve ancora il sigillo della matematica, che naturalmente grazie ai gol di Muriel e Vlahovic sarebbe più semplice raggiungere in fretta. Inseguire Cristiano Ronaldo, che ha ben sei gol in più nella classifica marcatori, appare però decisamente complicato…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A (PRIME POSIZIONI)

27 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

21 gol: Muriel (Atalanta), Vlahovic (Fiorentina), Lukaku (Inter)

19 gol: Simy (Crotone), Immobile (Lazio)

17 gol: Insigne (Napoli)

16 gol: Joao Pedro (Cagliari), Lautaro Martinez (Inter), Berardi (Sassuolo)

15 gol: Ibrahimovic (Milan)

14 gol: Zapata (Atalanta)

12 gol: Belotti (Torino)

11 gol: Destro (Genoa), Quagliarella (Sampdoria), Caputo (Sassuolo)

