Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Cristiano Ronaldo in fuga!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LUKAKU SI “ACCONTENTA” DELLO SCUDETTO?

Siamo alla vigilia della 35^ giornata del primo campionato nazionale ed è importante ora andare a vedere che cosa sta succedendo nella classifica dei marcatori della Serie A: chi rimane il primo indiziato al titolo di capocannoniere della prima serie del calcio italiano? Mancano ormai pochi turni dalla conclusione della stagione e dunque ben indiziato alla vittoria della Scarpa d’oro, rimane il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo, che pure staziona al primo gradino con ben 27 reti messe da parte fino ad ora.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Ronaldo, che numeri per Simy!

Per il lusitano dobbiamo però segnalare un bell’avanzamento occorso solo nel turno precedente: nella sfida contro l’Udinese dello scorso 2 maggio, il bomber ha finalmente interrotto un lungo digiuno da gol e con una doppietta si è decisamente involato in fuga, ai vertici della speciale graduatoria. Questo anche perchè il primo rivale invece continua a rimanere a secco di gol: l’interista Romelu Lukaku se non altro si sta consolando con il primo scudetto con la maglia della Beneamata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Cristiano Ronaldo: Lukaku a digiuno

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DI CR7

Come accennato prima, secondo nella classifica dei marcatori della Serie A è Romelu Lukaku, che per l’Inter ha messo da parte 21 reti: per il belga questo è un momento di magra, tanto che che il capocannoniere Cr7 ci ha messo poco per ottenere un ampio vantaggio, ma poco male visto i grandi trionfi che sta festeggiando assieme alla sua squadra. Proseguendo nella lista vediamo che pure si fanno sempre più vicini al bomber dell’Inter Ciro Immobile della Lazio, Luis Muriel dell’Atalanta, Simy del Crotone e Vlahovic per la Fiorentina, tutti fermi a quota 19 gol fino a qui in stagione. Non rimane poi comunque lontano Insigne capocannoniere del Napoli con ben 17 reti, mentre ormai distano chi ha segnato 15 gol alla vigilia della 35^ giornata di Serie A e dunque Berardi del Sassuolo, Lautaro dell’inter, Joao Pedro del Cagliari e Ibrahimovic del Milan.

Cristiano Ronaldo, Mayorga chiede altri soldi/ "Firmò la non divulgazione ma..."

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

27 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

21 gol: Romelu Lukaku (Inter)

19 gol: Luis Muriel (Atalanta), Simy (Crotone), Ciro Immobile (Lazio), Dusan Vlahovic (Fiorentina)

17 gol: Lorenzo Insigne (Napoli)

15 gol: Lautaro Martinez. (Inter), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Joao Pedro (Cagliari), Berardi (Sassuolo)



© RIPRODUZIONE RISERVATA