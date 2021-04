Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Cristiano Ronaldo sempre in vetta

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RONALDO SEMPRE PIÙ LONTANO, LUKAKU HA MOLLATO?

La classifica marcatori Serie A non ha registrato alcun movimento nelle prime tre posizione nella scorsa giornata, nonostante il turno del weekend ci abbia regalato la bellezza di 41 gol. Nessuno però è arrivato dai bomber di spicco del campionato, dunque ecco il capocannoniere Cristiano Ronaldo sempre primo con 25 gol davanti a Romelu Lukaku che lo segue a quota 21, terza posizione per Luis Muriel che vanta 18 gol in campionato.

Da questo punto di vista dunque CR7 ha passato indenne lo stop per il piccolo infortunio che lo ha messo fuori gioco per la partita di domenica a Bergamo, anche se naturalmente l’assenza di Cristiano Ronaldo ha contribuito alla sconfitta della Juventus contro l’Atalanta, che è andata a segno con Ruslan Malinovskyi. Si avvicina dunque sempre di più uno scenairio che ad inizio anno sarebbe stato considerato paradossale: Cristiano Ronaldo sul trono della classifica marcatori di Serie A dopo due assalti falliti, ma nell’anno in cui invece la Juventus rischia addirittura in ottica qualificazione Champions League, perché un posto tra le prime quattro non è affatto al sicuro.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI

Romelu Lukaku e Luis Muriel invece sono rimasti a secco, ma nonostante il congelamento delle prime posizioni della classifica marcatori di Serie A possono essere felici. Il belga dell’Inter infatti con il pareggio a Napoli firmato da Christian Eriksen (finalmente al primo gol in questo campionato), ha fatto un passo avanti verso lo scudetto, perché i nerazzurri di Antonio Conte hanno passato senza troppi danni un ostacolo durissimo e il vantaggio sul Milan resta eccellente: certo, se Lukaku avesse segnato almeno un gol quando ha colpito palo e traversa nel primo tempo, adesso le prospettive sarebbero ancora più rosee, ma poco male. Lo stesso può dire Muriel, che non ha segnato ma ha contribuito alla già citata vittoria dell’Atalanta su una Juventus priva di Cristiano Ronaldo, che per la Dea ha significato il sorpasso al terzo posto proprio sulla Vecchia Signora, rendendo sempre più vicino lo straordinario traguardo della terza qualificazione consecutiva in Champions League per l’Atalanta. Nel turno infrasettimanale chi tornerà a segnare tra i big della classifica marcatori?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

25 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

21 gol: Lukaku (Inter)

18 gol: Muriel (Atalanta)

17 gol: Simy (Crotone)

16 gol: Immobile (Lazio)

15 gol: Vlahovic (Fiorentina), Lautaro M. (Inter), Ibrahimovic (Milan), Insigne (Napoli)

13 gol: Zapata (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), Berardi (Sassuolo)

12 gol: Belotti (Torino)

11 gol: Destro (Genoa), Caputo (Sassuolo)



