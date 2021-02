Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Cristiano Ronaldo vs Lukaku, che duello

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHE DUELLO IN VETTA!

La classifica marcatori Serie A entra nella sua 24^ giornata con un duello entusiasmante per il titolo di capocannoniere: Cristiano Ronaldo, con la doppietta al Crotone, ha risposto al gol che Romelu Lukaku ha timbrato nel derby e lo ha così sorpassato e staccato nuovamente. Il portoghese della Juventus è primo con 18 gol (in 19 partite), il belga segue a quota 17: minacciano concretamente di essere loro due a giocarsi la classifica marcatori, ma non mancano gli eventuali terzi e quarti incomodi che potrebbero inserirsi nella corsa e renderla ancora più affascinante con cifre ritoccate verso l’alto.

Zlatan Ibrahimovic, quasi a suggellare il duello sempreverde tra le tre grandi d’Italia, occupa la terza posizione con 14 gol; tuttavia lo svedese è rimasto a secco nelle ultime due giornate e così è stato agganciato da Luis Muriel, che con 14 reti ha raggiunto anche Ciro Immobile. Questi tre hanno sicuramente la capacità di portarsi in testa, sfruttando eventuali cali da parte dei due di cui sopra; tutti questi giocatori citati calciano i rigori, anche se Muriel non sarebbe il rigorista ufficiale dell’Atalanta e dunque da questo punto di vista potrebbe pagare dazio. Vedremo comunque in che modo cambierà la classifica marcatori Serie A in questa 24^ giornata, e se Cristiano Ronaldo sarà ancora al comando…

LE ALTRE CURIOSITÀ

Leggendo e scorrendo la classifica marcatori Serie A, scopriamo altre curiosità che vale la pena citare. Intanto l’Inter è l’unica squadra con due giocatori in doppia cifra, perché oltre a Lukaku che lotta per il titolo di capocannoniere abbiamo Lautaro Martinez (doppietta nel derby) a quota 13; poi possiamo dire che, tra chi ha già segnato almeno 10 reti in questo campionato, scopriamo quattro italiani. Di Immobile abbiamo detto, poi ci sono Andrea Belotti, Francesco Caputo e Lorenzo Insigne: i primi tre sono ovviamente delle conferme rispetto a quanto hanno fatto negli anni passati, Insigne invece sta vivendo una stagione di grande intesa con la porta e potrebbe provare a battere il suo record personale in Serie A. La Roma potrebbe portare due giocatori in doppia cifra ma nessuno di loro è un attaccante (anche se Henrikh Mkhitaryan è un giocatore prettamente offensivo), mentre spicca il fatto che né Juventus né Milan abbiano un secondo marcatore degno di nota, perché Federico Chiesa è a quota 6 e Franck Kessié ha segnato 7 gol calciando 6 rigori. Crescere anche da questo punto di vista potrebbe significare avvicinare l’Inter e lo scudetto…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

18 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

17 gol: Romelu Lukaku (Inter)

14 gol: Zlatan Ibrahimovic (Milan), Ciro Immobile (Lazio), Luis Muriel (Atalanta)

13 gol: Lautaro Martinez (Inter)

11 gol: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari)

10 gol: Francesco Caputo (Sassuolo), Lorenzo Insigne (Napoli)



© RIPRODUZIONE RISERVATA