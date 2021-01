Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere è Cristiano Ronaldo e Lukaku..

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CR7 ANCORA IN VETTA

Alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato nazionale, tocca chiaramente dare un occhio anche a quanto sta accedendo per la classifica dei marcatori della Serie A: chi dunque in vista della 18^ giornata di campionato è ora il capocannoniere? Classifica alla mano vediamo subito che la risposta a questa domani è sempre la stessa ormai da diversi turni: in vetta a questa speciale classifica infatti staziona sempre Cristiano Ronaldo, che per la 18^ giornata di Serie A ha messo a tabella con la maglia della Juventus ben 15 reti. Il bomber lusitano dunque è sempre protagonista a suon di gol nel primo campionato nazionale e pure è giocatore in ottime condizioni, visto che solo pochi giorni fa contro il Sassuolo pure è andato ancora a segno. L’attaccante numero 7 di Pirlo pure avrà in questo fine settimana l’occasione di segnare un cospicuo vantaggio alle sue spalle nella classifica dei marcatori della Serie A: sicuramente lo stesso Ronaldo vorrà farsi protagonista del big match tra Juventus e Inter che ci farà compagnia domenica sera.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DI CR7

E’ sempre in occasione della partita di campionato tra Inter e Juventus di domenica, che pure avremo modo di vedere all’opera il secondo bomber nella speciale classifica dei marcatori della Serie A. Parliamo infatti del primo attaccante di Antonio Conte, ovvero Romelu Lukaku, che per il momento ha messo da parte con la maglia della Benamata 12 gol. Il belga dunque, alla vigilia del turno, vanta un gap di appena tre lunghezze sul rivale bianconero: uno svantaggio dunque complicato da recuperare solo nella giornata di domenica, ma certo non impossibile per un bomber prolifico come è l’ex United. Il quale sicuramente dovrà pure guardasi alle spalle: nella classifica dei marcatori di Serie A infatti Lukaku rischia anche il sorpasso sul podio di Ciro Immobile, che per la Lazio ha finora messo a tabella ben 11 gol. Dietro poi è folta la concorrenza per i gradini più alti di questa speciale graduatoria: ricordiamo infatti che solo a quota 10 gol troviamo anche Joao Pedro del Cagliari, Muriel dell’Atalanta e Ibrahimovic del Milan, tutti pronti a dare spettacolo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

15 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

12 gol: Lukaku (Inter)

11 gol: Immobile (Lazio)

10 gol: Joao Pedro (Cagliari), Ibrahimovic (Milan), Muriel (Atalanta)

9 gol: Lautaro Martinez (Inter), Belotti (Torino), Nzola (Spezia)

8 gol: Mkhitaryan (Roma)



