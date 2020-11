Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Ibrahimovic, CR7 è tornato (7^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IBRA VUOLE DIFENDERE IL PRIMATO!

La classifica marcatori Serie A entra nella sua settima giornata, che viene inaugurata da Sassuolo Udinese: si gioca dunque venerdì 5 novembre, al comando troviamo sempre Zlatan Ibrahimovic che è riuscito ad andare a segno in ognuna delle partite disputate. Il dato parla di 7 reti in 4 gare; alle sue spalle troviamo Andrea Belotti che ha trovato la via del gol in 6 occasioni, ma si è infortunato e dunque potrebbe restare indietro nella graduatoria; ci sono poi quattro giocatori che inseguono l’attaccante svedese del Milan, tra questi un Cristiano Ronaldo che ha impiegato tre minuti per trovare la via del gol e realizzare la sua doppietta sul campo dello Spezia. Insieme al portoghese ecco poi Francesco Caputo, Romelu Lukaku e Giovanni Simeone: purtroppo in questa giornata di Serie A, oltre a CR7, soltanto il Cholito dovrebbe essere disponibile per giocare e dunque l’altro grande tema riguarda proprio le assenze, frutto anche di un calendario fitto di impegni che ovviamente rende più facili gli infortuni. Ad ogni modo sarà interessante valutare come cambierà la classifica marcatori di Serie A in questa settima giornata, perché ci sono tanti giocatori – e non necessariamente attaccanti – che hanno iniziato alla grande il campionato e vogliono il titolo di re dei bomber.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Nella classifica marcatori Serie A comanda Zlatan Ibrahimovic, ma forse mai come in questa stagione la caccia al titolo di capocannoniere è aperta. Siamo solo all’inizio, ma certamente stupisce il fatto che ci siano già 14 calciatori che hanno segnato almeno 4 gol: la cifra è alta perché alcuni di questi elementi non hanno nemmeno disputato tutte le gare, e dunque anche dal punto di vista della media stiamo parlando di una classifica marcatori di qualità. Non mancano poi gli italiani: abbiamo già nominato Belotti e Caputo che si stanno confermando, Gaetano Castrovilli sta dimostrando di poter diventare un centrocampista da doppia cifra mentre il grande veterano Fabio Quagliarella conferma la sua straordinaria verve realizzativa anche nella fase finale della carriera. Che il capocannoniere del Bologna sia Roberto Soriano è certamente sorprendente, ma il trequartista ha nelle sue corde la capacità di essere decisivo anche sotto porta. Via via arrivano tutti gli altri: vedremo dunque cosa succederà nelle partite che si giocano tra venerdì 6 e domenica 8 novembre.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

7 gol: Zlatan Ibrahimovic (Milan)

6 gol: Andrea Belotti (Torino)

5 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Romelu Lukaku (Inter), Giovanni Simeone (Cagliari)

4 gol: Hirving Lozano (Napoli), Luis Muriel (Atalanta), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Alejandro Gomez (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), Fabio Quagliarella (Sampdoria), Roberto Soriano (Bologna), Jordan Veretout (Roma)



