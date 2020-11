Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Ibrahimovic leader (8^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RONALDO INSEGUE!

La classifica marcatori Serie A, alla vigilia della ottava giornata che segna la ripartenza del massimo campionato dopo la sosta, incorona come capocannoniere, certamente parziale ma anche molto autorevole, l’eterno Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese del Milan, alla non più verde età di 39 anni, ha già segnato ben otto gol, numero che diventa impressionante se si pensa che Ibrahimovic ha dovuto saltare un paio di partita a causa della positività al Coronavirus e che ha pure qualche problema con i rigori ultimamente, come evidenziato nella partita contro il Verona che poi comunque è stato proprio lo stesso Zlatan Ibrahimovic a raddrizzare per il Milan, con il gol del pareggio al 93′ minuto. Siamo dunque a quota otto gol segnati in cinque partite giocate per il capocannoniere e di conseguenza ecco una piccola fuga di Ibra nella classifica marcatori di Serie A, dove potrebbe profilarsi un duello titanico tra Zlatan e Cristiano Ronaldo per il trono di “re del gol”.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI DI IBRAHIMOVIC

In vetta alla classifica marcatori di Serie A troviamo dunque il capocannoniere Zlatan Ibrahimovic e alle sue spalle la coppia torinese con il bianconero Cristiano Ronaldo e il granata Andrea Belotti, che è dunque il miglior marcatore italiano del campionato. Con CR7 dobbiamo invece parlare dell’altro “grande vecchio” (agonisticamente parlando) della nostra Serie A, per di più a sua volta reduce dal Covid: le similitudini tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo dunque sono davvero tante e chissà se il loro duello sarà destinato a proseguire nel corso dei prossimi mesi. In ottica azzurra, speriamo naturalmente che tra i due leggendari campioni stranieri possa inserirsi anche Andrea Belotti: lo sperano certamente anche i tifosi del Torino, che sanno benissimo come passino in gran parte dal rendimento del Gallo le speranze granata di disputare un buon campionato, allontanando le minacce della zona retrocessione nella quale il Torino si trova attualmente invischiato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A (8^ GIORNATA)

8 gol: Ibrahimovic (Milan)

6 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus), Belotti (Torino)

5 gol: Joao Pedro e Simeone (Vagliari), Lukaku (Inter), Caputo (Sassuolo)

4 gol: Muriel e Gomez (Atalanta), Soriano (Bologna), Castrovilli (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter), Lozano (Napoli), Veretout (Roma), Quagliarella (Sampdoria)



