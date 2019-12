Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile a +10 su Romelu Lukaku

La classifica marcatori di Serie A, entrando nella 15^ giornata che viene inaugurata dall’attesissima Inter Roma (venerdì 6 dicembre), è comandata in lungo e in largo da Ciro Immobile: a segno da 9 giornate consecutive, il bomber della Lazio punta il terzo titolo di capocannoniere e con 17 gol ne ha già 7 di vantaggio su Romelu Lukaku, la cui prima stagione di Serie A si sta rivelando ottima. A completare il podio per il momento troviamo Joao Pedro, che ha già superato il suo massimo in carriera nel principale campionato italiano e, grazie alla doppietta in tre minuti contro la Sampdoria, ha sorpassato Luis Muriel; il colombiano peraltro è stato agganciato da un Lautaro Martinez che sta vivendo un periodo straordinario, e che insieme al Lukaku di cui sopra ha formato una coppia gol che potrebbe arrivare a livelli altissimi. Siamo in attesa di scoprire come cambieranno le cose, nella classifica marcatori di Serie A, con le partite di oggi: avremo variazioni sostanziali o il quadro nelle prime posizioni resterà tale?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COMANDA IMMOBILE

Ciro Immobile dunque domina la classifica marcatori di Serie A: la striscia del bomber della Lazio non è ancora da record ma può diventarlo presto, intanto il capocannoniere del campionato sta viaggiando ad un passo pazzesco che, se confermato, lo porterebbe in vista delle 40 reti nel torneo. Immobile ha un rendimento anche migliore di quello che, in questo momento, Gonzalo Higuain aveva nel 2015 (la stagione dei 36 gol con la maglia del Napoli); in questo momento nella classifica marcatori si lotta solo per il secondo posto e qui è molto interessante stabilire in che modo evolverà la “sfida” interna tra Lukaku e Lautaro, due signori che hanno aiutato l’Inter a riprendersi il primo posto in campionato e che dal punto di vista personale si stanno togliendo enormi soddisfazioni. Nella Top Ten possiamo poi notare come Francesco Caputo, a segno contro la Juventus, abbia agganciato il compagno di squadra nel Sassuolo Domenico Berardi; continua a essere straordinaria la media realizzativa in Serie A per Arkadiusz Milik (6 gol in 5 partite), ma il polacco è fermo ai box e al momento i suoi compagni di reparto non stanno aiutando il Napoli, tanto che Carlo Ancelotti ha mancato la vittoria nelle ultime sei giornate e potrebbe anche non vedere la sua panchina confermata a breve termine.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

17 gol: Ciro Immobile (Lazio)

10 gol: Romelu Lukaku (Inter)

9 gol: Joao Pedro (Cagliari)

8 gol: Lautaro Martinez (Inter), Luis Muriel (Atalanta)

7 gol: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo)

6 gol: Joaquin Correa (Lazio), Edin Dzeko (Roma), Cristiano Ronaldo (Juventus), Duvan Zapata (Atalanta)



