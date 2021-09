CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Immobile capocannoniere: i numeri di Ciro

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IMMOBILE

Protagonista dunque della classifica dei marcatori della Serie A è ancora una volta Ciro Immobile, ora in prima posizione dopo appena due giornate disputate con la maglia della Lazio con ben 4 gol segnati. Davvero un ottimo avvio per il capitano biancoceleste, che già alla vigilia di questa stagione si presentava da possibile favorito per il titolo di capocannoniere. Dopo tutto Immobile è bomber che raramente lascia a secco: due anni fa anzi fece sua perfino la Scarpa d’oro e pure allora ricordiamo che nelle prime due giornate aveva subito segnato una bellissima doppietta. Nella precedente stagione invece Immobile in avvio di campionato (concluso poi con 20 reti) aveva appena faticato, offrendoci solo una rete nei primi 4 turni: una partenza lenta per il giocatore che poi ovviamente si riscattò subito. Visti tali riferimenti ci viene da pensare che per Immobile sarà questa una stagione super: speriamo di non venir smentiti dal campo.

IL DERBY DEL GOL…

In vista di un nuovo turno per la stagione 2021-22 ecco che serve vedere ora che sta succedendo nella classifica dei marcatori della Serie A, prima che inizi la terza giornata del campionato. Salutato d’improvviso solo pochi giorni fa, lo scorso vincitore di questa speciale classifica, ovvero Cristiano Ronaldo, ecco che ora la lotta per il titolo di capocannoniere della prima serie del calcio italiano è apertissima: pure non mancano i big pronti a fare le veci dell’ormai ex bomber della Juventus.

In tal senso primo nome che spicca nella classifica dei marcatori della Serie A è Ciro Immobile che con la Lazio ha messo da parte già 4 reti nelle prime due giornate di campionato. Per l’attaccante campano, Scarpa d’oro nel 2019-20 davvero un ottimo inizio: pure non è solo ad essere partito col piede giusto, come ben vediamo nella classifica dei marcatori della Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DI IMMOBILE

Alle spalle di Immobile infatti la lotta per il titolo di capocannoniere della Serie A è già esplosa: e siamo solo alla vigilia della 3^ giornata di campionato. Nella classifica dei marcatori infatti, ben vicino all0attaccante della Lazio vediamo Jordan Veretout della Roma, già a quota tre gol, ma pure Joao Pedro del Cagliari e Correa dell’Inter che di reti ne hanno firmate due. Nella speciale lista, sempre fermi a due gol anche altri cinque giocatori e dunque De Silvestri del Bologna (a segno solo con la Salernitana) e Deulofeu dell’Udinese, come anche Giroud del Milan (che però con tutta probabilità darà forfait questo weekend). Pellegrini della Roma (in forse dalla panchina): sempre con due reti e dunque ancora ai primi gradini della classifica dei marcatori della serie A anche Zaccagni, che pure in questi giorni ha cambiato casacca, passando dal Verona alla Lazio del capocannoniere Immobile.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

4 Gol: C Immobile (Lazio)

3 gol: J Veretout (Roma)

2 gol: L. De Silvestri (Bologna), J. Pedro (Cagliari), Correa (Inter,) Deulofeu (Udinese), Giroud (Milan), L Pellegrini (Roma), M. Zaccagni (Verona).





