Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile cerca la fuga (9^ giornata)

Nella classifica marcatori di Serie A, entrando nella nona giornata di campionato, domina Ciro Immobile: con la doppietta realizzata contro l’Atalanta l’attaccante della nazionale ha raggiunto quota 9 gol, e ha dunque staccato la coppia formata da Duvan Zapata (indisponibile lo scorso sabato) e Domenico Berardi, che ha anche giocato una partita in meno (il Sassuolo la recupererà a metà dicembre, contro il Brescia). Immobile, già vincitore del titolo di capocannoniere di Serie A, punta a un altro primato; la concorrenza è comunque folta e in aumento, perché nell’ultimo turno di campionato Luis Muriel e Romelu Lukaku sono andati a segno con doppiette che li hanno entrambi portati a 5 gol, scavalcando anche due grandi realizzatori come Cristiano Ronaldo (comunque in gol contro il Bologna) e Dries Mertens che restano a 4. Sarà allora interessante stabilire quello che succederà nel corso della nona giornata della Serie A, e come cambierà la classifica marcatori.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA LOTTA PER IL PRIMATO

Al momento è difficile stabilire quali giocatori siano realmente in corsa per la classifica marcatori di Serie A: Immobile è primo per distacco ma alle sue spalle ci sono tanti avversari che potrebbero ridurre le distanze in questa giornata di campionato. Sicuramente Belotti ha dimostrato in passato di poter essere un forte candidato al titolo di capocannoniere; Lukaku ha segnato valanghe di gol in Premier League e Duvan Zapata lo scorso anno ha avuto la definitiva consacrazione, mentre di Cristiano Ronaldo e Mertens sappiamo tutto. Altri giocatori sono delle sorprese: lo è anche Muriel che ha sempre pagato una certa discontinuità all’interno della singola stagione, così anche l’ex Atalanta Andreas Cornelius che però potrebbe essere la reale rivelazione di questa Serie A, e che con la tripletta segnata al Genoa sta esplorando i piani alti di questa speciale classifica. Per il resto, dobbiamo solo aspettare: staremo a vedere quello che succederà in questi giorni.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

9 gol: Ciro Immobile (Lazio)

6 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Duvan Zapata (Atalanta)

5 gol: Luis Muriel (Atalanta), Andrea Belotti (Torino), Romelu Lukaku (Inter)

4 gol: Andreas Cornelius (Parma), Alfredo Donnarumma (Brescia), Dries Mertens (Napoli), Cristiano Ronaldo (Juventus), Edin Dzeko (Roma), Alejandro Gomez (Atalanta), Marco Mancosu (Lecce), Lautaro Martinez (Inter)



