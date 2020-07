Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile di nuovo solitario

La classifica marcatori Serie A sempre di più, in questa 36^ giornata che è ormai la terzultima del massimo campionato, vive della lotta per il titolo di capocannoniere ormai ristretta a Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile, entrambi in campo domani dal momento che sono reduci dai due posticipi del giovedì nel turno precedente. Il trend dal momento della ripartenza del campionato in poi sembrava tutto favorevole a Cristiano Ronaldo, così come alla Juventus a livello di squadra. Se lo scudetto non è in discussione (salvo colpi di scena davvero clamorosi) nemmeno dopo lo scivolone di Udine, ecco che per il primato nella classifica marcatori le cose stanno diversamente, perché Cristiano Ronaldo si è fermato alla Dacia Arena mentre Ciro Immobile ha segnato il gol vittoria per la Lazio contro il Cagliari, nella partita che ha garantito ai biancocelesti la prima qualificazione in Champions League dopo ben 13 anni di attesa. Domani sera che cosa succederà? CR7 vorrà bagnare con un gol la (probabile) festa scudetto con la Sampdoria, potrebbe sulla carta essere più difficile il compito di Immobile a Verona…

CLASSIFICA MARCATORI: IL DUELLO PER IL TITOLO DI CAPOCANNONIERE

Questo duello infiamma dunque la lotta al comando della classifica marcatori di Serie A ed è una sfida fantastica, se si pensa che siamo su livelli davvero altissimi. Due giocatori a quota 30 gol o addirittura oltre nello stesso campionato sono una rarità, favorita logicamente dal fatto che in questo campionato 2019-2020 si segna più che in passato – a tre giornate dal termine (dunque 30 partite ancora da giocare) era già il secondo torneo più prolifico degli ultimi sedici, cioè da quando la Serie A è tornata a 20 squadre.

Se tutto sommato per Cristiano Ronaldo segnare 30 gol in un campionato è quasi “normale” – anche se esserci riuscito pure in Italia è un merito ulteriore -, bisogna dire che questa è una stagione davvero memorabile per Ciro Immobile, capace di volare anche oltre le vette del 2017-2018, quando fu capocannoniere a pari merito con Mauro Icardi a quota 29 gol. Stavolta 31 potrebbero addirittura non bastare, ma in ogni caso resta un anno da ricordare: se con il titolo, ancora meglio per lui…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, 36^ GIORNATA

31 gol: Ciro Immobile (Lazio)

30 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

21 gol: Romelu Lukaku (Inter)

19 gol: Francesco Caputo (Sassuolo)

18 gol: Luis Muriel (Atalanta), Duvan Zapata (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari)

16 gol: Andrea Belotti (Torino)

15 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Edin Dzeko (Roma)

13 gol: Lautaro Martinez (Inter), Domenico Berardi (Sassuolo)



