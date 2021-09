Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile: Dzeko insegue

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: OGGI TOCCA A DZEKO

Sta per accendersi la sesta giornata del primo campionato nazionale e tocca dunque ora esaminare anche la classifica dei marcatori della Serie A, prima di entrare nel vivo di questo emozionate fine settimana. Anche dopo il turno infrasettimanale della prima serie del calcio italiano, ecco che in questa speciale graduatoria spicca il nome di Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A con ben sei gol, di cui l’ultimo segnato solo pochi giorni fa contro il Torino.

L’attaccante campano dunque rimane punto fermo non solo del primo campionato italiano ma pure della Lazio, che ancora una volta si gode un bomber prolifico e costante, che non delude mai: un vero lusso per Sarri. Pure alle sue spalle la concorrenza per il primo gradino della classifica dei marcatori della serie A non è poca: basti ricordare a secondo gradino Joao Pedro del Cagliari ed Edin Dzeko dell’Inter, che tallonano il capocannoniere, vantando 4 gol a testa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHI SUL PODIO?

Chi poi potremmo citare parlando ancora della classifica dei marcatori della serie A, alla vigilia della sesta giornata del campionato? Dietro il capocannoniere Immobile la lista è ben lunga: basti pensare che sono già cinque i calciatori che stazionano al terzo gradino del podio, con tre gol a testa. Ecco allora i due calciatori della Roma Pellegrini e Veretout, dei quali sono il francese sarà disponibile questo fine settimana per il Derby della capitale (il capitano è stato squalificato).

Pure con loro vediamo Lautaro Martinez dell’Inter e Victor Osimhen del Napoli, fresco di doppietta contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale di Serie A. Attenzione poi anche a Vlahovic della Fiorentina, che promette scintille nella prossima sfida con l’Udinese, in programma domenica pomeriggio.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

6 gol: Ciro Immobile (Lazio)

4 gol: Joao Pedro (Cagliari), Edin Dzeko (Inter)

3 gol: Lautaro Martinez (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Jordan Veretout (Roma), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Victor Osimhen (Napoli)



