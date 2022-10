Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile ha agganciato Arnautovic

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COMANDANO IN DUE!

Con l’appuntamento fisso della classifica marcatori Serie A siamo arrivati alla 10^ giornata, che inizia sabato 15 ottobre con tre anticipi: la novità rispetto alla scorsa settimana è che sono in due a contendersi il titolo di capocannoniere. Ciro Immobile, a segno per chiudere il poker della Lazio a Firenze, ha agganciato un Marko Arnautovic che da qualche tempo sembra affrontare una fase di stanca, è in difficoltà come tutto il Bologna e dunque è ancora fermo a 6 gol. Immobile, che nel mentre ha agganciato tre grandissimi come gol totali in Serie A, punta il quinto titolo di capocannoniere: sarebbe un risultato eccezionale.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Arnautovic capocannoniere, Beto fra gli outsider

Nella classifica marcatori Serie A poi non è cambiato poi molto: inevitabile che sia così visto che triplette e poker non si vedono tutti i giorni, se non altro possiamo dire che Paulo Dybala si è portato nel quartetto che insegue Arnautovic e Immobile ma che il rigore con cui ha raggiunto quota 5 gol gli è costato un infortunio muscolare che potrebbe tenerlo fuori a lungo. In ascesa anche Boulaye Dia, tornato a segnare con rete decisiva per la Salernitana, e Gabriel Strefezza che rappresentano le sorprese, ma ora facciamo un focus più approfondito sulla classifica marcatori Serie A.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Arnautovic, ma c'è bagarre (8^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando la classifica marcatori Serie A in vista della 10^ giornata, possiamo dunque dire che nelle prime posizioni abbiamo avuto un cambio importante visto che Immobile adesso è alla pari di Arnautovic, e che dei giocatori che inseguono si sono mossi i già citati Dia e Strefezza. Per quanto riguarda gli altri, siamo ancora allo stesso punto: per esempio nel Milan non hanno segnato né Rafael Leao né Olivier Giroud, le reti con cui i rossoneri hanno schiantato la Juventus sono arrivate da Fikayo Tomori e Brahim Diaz.

Questo però è certamente un punto a vantaggio di Stefano Pioli, perché quando sono in tanti a vedere la porta è sempre un vantaggio per come una squadra possa andare a rete con soluzioni diverse, mantenendo allo stesso tempo la sua competitività. Questo è il motivo per cui, al contrario, la Juventus non può dormire sonni tranquilli pur avendo Vlahovic e Arkadiusz Milik a quota 8 gol complessivi: del resto stiamo vedendo in campo come i bianconeri siano in profonda crisi, e peraltro anche il rendimento del serbo, pur terzo nella classifica marcatori Serie A, è decisamente sotto il par. Tra poco comunque andremo a scoprire come cambieranno le cose nella corsa al titolo di capocannoniere.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Arnautovic capocannoniere, c'è un grande assente

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 10^ GIORNATA

6 gol: Marko Arnautovic (Bologna), Ciro Immobile (Lazio)

5 gol: Paulo Dybala (Roma), Dusan Vlahovic (Juventus), Beto (Udinese), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

4 gol: Gabriel Strefezza (Lecce), Boulaye Dia (Salernitana), Rafael Leao (Milan), Olivier Giroud (Milan), Teun Koopmeiners (Atalanta)











© RIPRODUZIONE RISERVATA