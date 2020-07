Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile lancia la fuga

La classifica marcatori di Serie A è certamente molto interessante: siamo a ridosso della 37^ giornata del massimo campionato, dunque mancano appena due turni e il grande favorito per conquistare il titolo di capocannoniere è senza dubbio Ciro Immobile, reduce da una tripletta domenica sera sul campo del Verona, che potrebbe avere scavato il solco decisivo nei confronti di un certo Cristiano Ronaldo, che pure contro la Sampdoria ha segnato un gol nella vittoria-scudetto della Juventus. CR7 tuttavia ha anche sbagliato un calcio di rigore, mentre Immobile ha segnato dal dischetto ben due dei suoi tre gol al Bentegodi e, considerando che era già in vantaggio di un gol nei confronti del portoghese, adesso si gode ben tre lunghezze di vantaggio, che davvero non sono poche ad appena 180 minuti dal termine del campionato. Dunque adesso contiamo 34 gol per Immobile e 31 per Cristiano Ronaldo: anche se il bianconero è un grande campione, colmare la differenza non sarà semplice. Inoltre Immobile domani sera potrebbe sfruttare l’impegno casalingo della sua Lazio contro il già retrocesso Brescia, mentre sulla carta potrebbe essere un pochino più complesso l’impegno che attende Cristiano Ronaldo e la Juventus a Cagliari.

CLASSIFICA MARCATORI: I NUMERI DEL CAPOCANNONIERE IMMOBILE E DI CR7

In ogni caso, vanno fatti gli applausi ai due mattatori della classifica marcatori Serie A. Cominciamo dal capocannoniere e dunque ricordiamo che Ciro Immobile è a questo punto anche un serissimo candidato alla Scarpa d’Oro, che premia il miglior bomber dei campionati europei: con la tripletta di Verona ha agganciato al primo posto Robert Lewandowski e la Bundesliga è già finita – d’altronde va detto per onestà che in Germania ci sono 34 giornate invece delle nostre 38 – per cui Immobile potrebbe staccarlo. Guarda caso, l’unico inseguitore credibile è proprio Cristiano Ronaldo, che in caso di grande sorpasso in testa alla classifica marcatori si prenderebbe anche la Scarpa d’Oro continentale. Immobile dunque insegue Luca Toni e Francesco Totti, gli unici due attaccanti italiani ad avere vinto il prestigioso riconoscimento europeo, ma ha ormai nel mirino anche Gonzalo Higuain, dal momento che non sono lontani i 36 gol del Pipita nel 2015-2016 a Napoli, che sono il record assoluto di gol segnati da un giocatore in un singolo campionato di Serie A. Per CR7 invece l’obiettivo sarebbe quello di diventare capocannoniere in Serie A come già gli riuscì in Premier League e nella Liga, ma l’inseguimento adesso è davvero difficile.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, 37^ GIORNATA

34 gol: Ciro Immobile (Lazio)

31 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

23 gol: Romelu Lukaku (Inter)

19 gol: Francesco Caputo (Sassuolo)

18 gol: Luis Muriel (Atalanta), Duvan Zapata (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari)

16 gol: Andrea Belotti (Torino)

15 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Edin Dzeko (Roma)

13 gol: Lautaro Martinez (Inter), Marco Mancosu (Lecce), Domenico Berardi (Sassuolo)



