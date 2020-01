CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Immobile segna ancora, Kolarov leader fra i difensori

Passano gli anni, ma una certezza nella classifica marcatori di Serie A (dove Ciro Immobile arriva a quota 20 gol) è che tra i difensori spicca sempre Aleksandar Kolarov, che d’altronde è una garanzia sui calci piazzati, che possono portare assist o anche gol in proprio per Kolarov. Nello scorso campionato il bottino finale di Kolarov fu di otto gol in Serie A (più uno in Coppa Italia), quest’anno alla chiusura del girone di andata e il serbo della Roma è già a quota cinque, dunque potenzialmente potrebbe fare ancora meglio. Queste reti sono arrivate contro il Genoa, nel derby con la Lazio, poi ancora contro Bologna, Udinese e infine Fiorentina nell’ultima partita dei giallorossi prima di Natale. Bisogna poi considerare gli assist contro Sassuolo e Udinese, che diventano tre compreso quello contro il Borussia Monchengladbach in Europa League. Kolarov in questo momento è addirittura il secondo miglior marcatore della Roma e forse questo dato non farà del tutto piacere a Paulo Fonseca, perché solo Edin Dzeko ha segnato più di questo difensore di 34 anni, che però è sempre meglio avere dalla propria parte… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I NUMERI DI LUKAKU E LAUTARO MARTINEZ

Anche alla vigilia della 19^ giornata di campionato, considerando la classifica dei marcatori della Serie A, non possiamo non dare spazio al duo che sta facendo sognare Antonio Conte e i tifosi interisti, composto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. I numeri sono ben chiari: dei 39 gol segnati dalla compagine nerazzurra, ben 23 arrivano proprio dal duo più che titolare in attacco e per la precisione 14 vedono la firma del belga e 9 sono stati segnati dall’argentino. Dobbiamo poi aggiungere che di tali reti, tre sono arrivate solo pochi giorni fa, nel precedente turno di campionato e nel big match contro il Napoli: segno evidente che non solo i due giocatori stanno più che bene, ma che il loro feeling è massimo. Per la gioia ovviamente di Conte, pronto a giocare il titolo di campione d’inverno in questo turno. (agg Michela Colombo)

JOAO PEDRO IN EVIDENZA

Nella classifica marcatori della Serie A non possiamo ora non mettere in evidenza il profilo di Joao Pedro, nella top five dei contendenti alla Scarpa d’oro a fine anno, anche se certo con ancora parecchio cammino davanti a sè da affrontare. Alla vigilia della 19^ giornata infatti il brasiliano di Mister Maran ha messo a tabella 11 marcature e dunque gliene mancano ancora otto per raggiungere il capocannoniere Immobile. Una distanza notevole certo ma poco male per il tecnico del Cagliari che certo senza Pavoletti, si è affidato moltissimo al bomber classe 1992 per tenersi a galla nelle prime posizioni della classifica del campionato. Pure va anche detto che però il club dei 4 mori sta affrontando un piccolo momento di crisi: l’apporto di Joao Pedro oggi sarà dunque fondamentale per tornare a vincere dopo tre KO di fila (dove però il brasiliano pure ha timbrato il cartellino nella sfida con l’Udinese). (agg Michela Colombo)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IL CAPOCANNONIERE

Eccoci alla vigilia di una nuova giornata del primo campionario italiano e certo non possiamo ora non dare un occhio anche alla classifica dei marcatori della Serie A, che certo subirà non poche modifiche in questa intensa 19^ giornata. Siamo infatti a un passo dal vivere l’ultimo turno del torneo di andata della stagione 2019-2020 e ancora vi è da assegnare il titolo di Campione d’inverno: capiamo dunque bene che i protagonisti della prima serie del calcio italiano oggi e domani non si risparmieranno affatto e pure ci attendiamo fior fiore di gol. Va però anche detto che se è dunque il duello tra Inter e Juventus nella classifica del campionato a infiammare gli animi, controllando la classifica dei marcatori della Serie A chi gongola è certo Simone Inzaghi. Anche alla vigilia di questa giornata infatti il capocannoniere del campionato, il re del gol è sempre Ciro Immobile, che anzi pure approda al turno forte di ben 19 gol, gli ultimi segnati contro il Brescia solo pochi giorni fa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A. ALLE SPALLE DI IMMOBILE

Anche in questo weekend dunque, per la classifica dei marcatori di Serie A, si accenderà ormai la solita lotta alle spalle del capocannoniere Immobile, anche se il bomber biancoceleste ci appare sempre molto distante. Alla vigilia della 19^ giornata infatti, la seconda posizione nella graduatoria troviamo ancora Romelu Lukaku, che però per l’Inter ha finora segnato 14 gol e dunque ne ha ancora 5 da recuperare per pareggiare con immobile. Il podio è ora completato poi da Cristiano Ronaldo, che per la Juventus ha messo finora da parte 13 reti, e di cui ben tre sono arrivate solo nella precedente giornata di campionato, ai danni del Cagliari. Da segnalare che poi ben vicino al podio rimangono anche Joao Pedro del Cagliari e Muriel dell’Atalanta, rispettivamente a quota 11 e 10 reti in questa prima parte della stagione.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

20 gol: Ciro Immobile (Lazio)

14 gol: Romelu Lukaku (Inter)

13 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

11 gol: Joao Pedro (Cagliari)

10 gol: Luis Muriel (Atalanta)

9 gol: Lautaro Martinez (Inter), Josip Ilicic (Atalanta), Andrea Belotti (Torino)





