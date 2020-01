Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile, Lukaku è secondo

Riparte il grande calcio e anche la classifica marcatori Serie A torna sotto i riflettori, grazie alle prime quattro partite della diciottesima giornata che poi si completerà domani. La certezza è il nome di Ciro Immobile come capocannoniere grazie alla bellezza di 17 gol già segnati nonostante la Lazio abbia giocato finora una partita in meno a causa del rinvio per la Supercoppa Italiana vinta in Arabia Saudita prima di Natale proprio da Immobile e compagni. Le soddisfazioni per la Lazio nelle ultime settimane sono state davvero tante e uno dei principali protagonisti è naturalmente il capocannoniere: il 2020 tra l’altro inizierà proprio con la Lazio in campo contro il Brescia allo stadio Rigamonti, scopriremo allora molto presto se la ripartenza dei biancocelesti sarà all’altezza dell’eccezionale fine dello scorso anno solare.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI DI IMMOBILE

La piazza d’onore della classifica marcatori di Serie A è occupata da Romelu Lukaku. L’attaccante belga dell’Inter è a quota 12 gol, rendimento ottimo ma che di fronte ai 17 gol di Immobile al momento non sembra sufficiente. Va anche detto che il numero dei gol individuali non sembra essere al momento una priorità per Lukaku, come ha dimostrato il bellissimo gesto di “regalare” l’esecuzione di un calcio di rigore contro il Genoa al baby Sebastiano Esposito, gesto altruistico che è estremamente raro in un attaccante in lotta per la classifica marcatori. Citazione d’obbligo anche per Joao Pedro, che occupa a sorpresa il terzo gradino del podio a quota 11 gol: nessuno si aspettava il brasiliano a livelli così alti (mai in doppia cifra in Serie A negli scorsi anni), di certo è proprio Joao Pedro il volto più bello dell’eccellente Cagliari di Rolando Maran.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

17 gol: Ciro Immobile (Lazio)

12 gol: Romelu Lukaku (Inter)

11 gol: Joao Pedro (Cagliari)

10 gol: Luis Muriel (Atalanta), Cristiano Ronaldo (Juventus)

8 gol: Lautaro Martinez (Inter), Domenico Berardi e Francesco Caputo (Sassuolo)

7 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Edin Dzeko (Roma), Andrea Belotti (Torino)

6 gol: Duvan Zapata (Atalanta), Joaquin Correa (Lazio), Arkadiusz Milik (Napoli), Andrea Petagna (Spal)



