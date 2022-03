Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile-Vlahovic, che sfida!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COMANDA IMMOBILE

La classifica marcatori Serie A entra nella sua 30^ giornata: mancano nove turni per chiudere il campionato, e Ciro Immobile continua a inseguire la possibilità di diventarne il capocannoniere per la quarta volta in carriera. Il rigore con cui ha deciso la partita contro il Venezia ha consentito al bomber della Lazio di staccare Dusan Vlahovic: sono adesso 21 i gol di Immobile, 20 invece quelli per il serbo della Juventus che, come tutta la squadra bianconera, dovrà smaltire la profonda delusione per l’ennesima eliminazione in Champions League e aiutare la Vecchia Signora a blindare il quarto posto, e magari inseguire lo scudetto.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Vlahovic e Immobile capocannonieri, ma Lautaro...

In questo fine settimana, almeno sulla carta, la 30^ giornata di Serie A è favorevole a Vlahovic: la Juventus ospita infatti la Salernitana ultima in classifica, mentre la Lazio è attesa al derby contro la Roma. Certo la difesa giallorossa concede qualcosa e Immobile nelle stracittadine si esalta spesso, ma per il serbo ex Fiorentina l’occasione di tornare davanti nella classifica marcatori Serie A è ghiotta e allora vedremo cosa ci diranno le partite, che tra poco si giocheranno.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Vlahovic, poi Immobile (28^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI

Gli altri giocatori che sono in vista nella classifica marcatori di Serie A sono stranieri: Lautaro Martinez vive una sorta di duello argentino con Giovanni Simeone per il gradino più basso del podio. L’attaccante del Verona è fermo a quota 15 gol dopo la tripletta con cui aveva abbattuto il Venezia, il Toro invece tre gol li ha realizzati contro la Salernitana e così si è fatto sotto, 14 le reti di un Lautaro che poi ha segnato anche uno splendido gol ad Anfield contro il Liverpool, rivelatosi purtroppo inutile negli ottavi di Champions League.

Al quinto posto nella classifica marcatori Serie A troviamo invece Tammy Abraham: l’attaccante della Roma è al momento l’unico inglese che sia riuscito a raggiungere quota 20 gol in stagione. Un giocatore che José Mourinho fa sempre giocare: che sia per mancanza di alternative reali o per la cieca fiducia che lo Special One ripone nell’ex Chelsea, Abraham è letteralmente sempre titolare. Edin Dzeko, che della Roma è un grande ex, di gol ne ha segnati 12: forma la coppia più prolifica nella classifica marcatori Serie A insieme al già citato Lautaro Martinez, ma attenzione a Domenico Berardi e Gianluca Scamacca che con 12 gol a testa inseguono, e stanno facendo volare il Sassuolo.

Classifica marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere, Vlahovic insegue

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

21 gol: Ciro Immobile (Lazio)

20 gol: Dusan Vlahovic (Juventus)

15 gol: Giovanni Simeone (Verona)

14 gol: Lautaro Martinez (Inter)

13 gol: Tammy Abraham (Roma)

12 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Edin Dzeko (Inter), Gianluca Scamacca (Sassuolo)

10 gol: Antonin Barak (Verona), Gianluca Caprari (Verona), Joao Pedro (Cagliari)











© RIPRODUZIONE RISERVATA