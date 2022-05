Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile, Vlahovic è ormai lontano

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: FATTA PER IMMOBILE?

La classifica marcatori Serie A entra nella sua 37^ giornata, vale a dire la penultima: la sfida per il titolo di capocannoniere sarà un testa a testa tra Ciro Immobile e Dusan Vlahovic, che tra l’altro in questo turno si affrontano faccia a faccia. C’è Juventus Lazio, ma ormai per Immobile l’appuntamento con il quarto titolo di re dei bomber sembra fatto perché i suoi 27 gol sono 4 in più di quelli realizzati dal serbo (17 con la Fiorentina, 6 con la Juventus) e per di più Vlahovic, a secco da tre giornate, nelle ultime uscite ha dato la sensazione di essere come intristito dalla situazione che sta vivendo in bianconero, dove (anche per ovvie ragioni) non è più l’uomo cui devono arrivare tutti i possessi offensivi della squadra.

Dunque per Immobile lo striscione del traguardo è davvero ad un passo: l’attaccante della Lazio si prepara a festeggiare un’altra volta nella classifica marcatori Serie A, sarebbe per lui uno straordinario obiettivo quello di essere capocannoniere del nostro campionato per quattro volte ma, ancora di più, Immobile vuole ovviamente traghettare i biancocelesti in Europa League, e battere la Juventus all’Allianz Stadium potrebbe voler dire avercela fatta. Ora facciamo qualche ulteriore considerazione sulla classifica marcatori Serie A entrando nella 37^ giornata, che potrebbe cambiare le carte in tavola anche per quanto riguarda le posizioni di rincalzo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

La classifica marcatori Serie A dunque vede Immobile quasi capocannoniere definitivo, mentre Vlahovic adesso deve difendere il secondo posto: nelle ultime giornate Lautaro Martinez ha fatto un grande scatto avanti per blindare il podio, si è portato a 19 gol suggellando la sua migliore stagione italiana e ha 180 minuti per recuperare le quattro reti che lo separano dal serbo della Juventus. Alle spalle del Toro abbiamo poi Giovanni Simeone, che si è nuovamente fermato dopo un grande periodo, e ancora Tammy Abraham che in campionato non segna da tempo, ma ha continuato a essere decisivo in Conference League.

Tre giocatori hanno segnato 14 gol: due di questi sono del Sassuolo (Domenico Berardi e Gianluca Scamacca), l’altro è Marko Arnautovic che con la maglia del Bologna è riuscito a trovare una stagione da grande protagonista, come da lui ci si aspettava già in passato. Abbiamo poi i giocatori a quota 13 gol, tra cui Edin Dzeko e Victor Osimhen che possiamo considerare i big e poi Mario Pasalic, che sarebbe un centrocampista (offensivo, certamente) ma segna di fatto come un attaccante e, sfruttando anche i problemi fisici di Duvan Zapata e Luis Muriel, è riuscito a diventare il capocannoniere dell’Atalanta. Adesso dobbiamo realmente scoprire cosa succederà nella classifica marcatori Serie A quando si inizierà a giocare per questa 37^ giornata…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, 37^ GIORNATA

27 gol: Ciro Immobile (Lazio)

23 gol: Dusan Vlahovic (Juventus)

19 gol: Lautaro Martinez (Inter)

16 gol: Giovanni Simeone (Verona)

15 gol: Tammy Abraham (Roma)

14 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Marko Arnautovic (Bologna), Gianluca Scamacca (Sassuolo)

13 gol: Victor Osimhen (Napoli), Edin Dzeko (Inter), Joao Pedro (Cagliari), Mario Pasalic (Atalanta), Andrea Pinamonti (Empoli)

12 gol: Gerard Deulofeu (Udinese), Gianluca Caprari (Verona)











