Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile, Vlahovic ormai staccato?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IMMOBILE HA PRESO IL LARGO

La classifica marcatori Serie A entra nella 36^ giornata, che è il penultimo turno del campionato: il titolo di capocannoniere è in mano a Ciro Immobile autore di 27 gol, e già questa sera in Genoa Juventus (uno dei due anticipi del venerdì) vedremo se Dusan Vlahovic, che è staccato di quattro reti, farà in modo di tenere aperta la corsa al titolo di bomber che per la seconda volta consecutiva, e la quarta in assoluto, potrebbe andare all’attaccante della Lazio (che nella prima occasione ha festeggiato vestendo la maglia del Torino). La missione del serbo? Molto difficile.

Questo non solo perché Immobile nelle ultime giornate ha preso il largo dimostrando grande regolarità, ma anche perché questa sera Massimiliano Allegri potrebbe decidere di far riposare il suo centravanti (già partito dalla panchina domenica scorsa) visto che lo attende la finale di Coppa Italia, e in campionati i giochi sono già fatti con una qualificazione alla Champions League conquistata in maniera aritmetica. Ecco allora che Immobile ha un bel vantaggio su Vlahovic, ma staremo a vedere se la classifica marcatori Serie A subirà qualche scossone imprevisto o importante nella 36^ giornata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

Abbiamo parlato dei primi due, ma la classifica marcatori Serie A ha chiaramente altri protagonisti: tutti loro non possono più conquistare il titolo di capocannoniere, ma certamente alcuni attaccanti si sono messi ampiamente in mostra. Lautaro Martinez ha continuato la sua scalata fino a raggiungere il podio (con 17 gol) strappandolo al connazionale Giovanni Simeone, che come sempre vive di grandi exploit dilatati nel tempo ma comunque, con 16 reti, ha centrato il suo record in Serie A.

Non segna da tempo in campionato Tammy Abraham, fermo a quota 15 e capace comunque di sostituire in maniera più che degna, alla Roma, un Edin Dzeko che all’Inter ha pur segnato 13 gol, dimostrando di poter essere un fattore anche dal punto di vista realizzativo. Tra questi attaccanti c’è Domenico Berardi a quota 14, il che ci darà lo spunto per approfondire il discorso legato agli italiani che si sono messi in luce nella classifica marcatori Serie A. Per tutto il resto bisognerà aspettare che le partite della 36^ giornata prendano il via, e noi proprio questo faremo…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 36^ GIORNATA

27 gol: Ciro Immobile (Lazio)

23 gol: Dusan Vlahovic (Juventus)

17 gol: Lautaro Martinez (Inter)

16 gol: Giovanni Simeone (Verona)

15 gol: Tammy Abraham (Roma)

14 gol: Domenico Berardi (Sassuolo)

13 gol: Victor Osimhen (Napoli), Marko Arnautovic (Bologna), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Edin Dzeko (Inter), Joao Pedro (Cagliari)

12 gol: Gerard Deulofeu (Udinese), Gianluca Caprari (Verona), Mario Pasalic (Atalanta), Andrea Pinamonti (Empoli)











