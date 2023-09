CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Lautaro capocannoniere, sorpresa Krstovic! (4^ giornata, 16 settembre 2023)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SORPRESA

Certamente la sorpresa nella classifica marcatori Serie A è Nikola Krstovic: classe 2000, montenegrino, acquistato dal Lecce in estate per provare ad avere un rendimento migliore rispetto a quello garantito da Assan Ceesay nello scorso campionato. Krstovic si è presentato alla grande: due partite e due gol, rappresentando dunque un’ottima alternativa a quel Gabriel Strefezza che l’anno scorso era stato il capocannoniere della squadra salentina. Nello Zeta, in Montenegro, l’attaccante aveva iniziato a far parlare di sé; lo aveva acquistato la Stella Rossa per un deciso salto di qualità, ma con lo storico club serbo le cose non sono andate benissimo ed ecco allora il passaggio in Slovacchia nel Dunajska Streda.

Qui la stagione 2022-2023 è stata ottima: per Krstovic 18 gol in campionato (in 27 partite) e ben 5 in 6 gare di Conference League, per un totale di 23 marcature in 33 apparizioni. Cifre che hanno convinto il Lecce a puntare su di lui; l’avvio come detto è stato assolutamente promettente, inoltre nella recente finestra delle qualificazioni agli Europei 2024 Krstovic, che ha esordito con il Montenegro lo scorso ottobre, ha anche trovato il secondo gol in nazionale nel pur deludente 2-2 contro la Lituania. (agg. di Claudio Franceschini)

DERBY PER LA VETTA!

La classifica marcatori Serie A entra nella sua quarta giornata, che è quella dopo la sosta per le nazionali: la corsa al titolo di capocannoniere è soltanto alle prime battute ma ci sono già tre calciatori che hanno staccato la concorrenza. In questo momento comanda Lautaro Martinez, che ha segnato 5 gol: il Toro ha prodotto oltre la metà delle reti totali dell’Inter e sta spingendo i nerazzurri al comando della classifica, ma attenzione perché oggi si gioca Inter Milan e dunque anche una sfida per la prima posizione nella classifica marcatori Serie A, visto che Olivier Giroud è attualmente il primo inseguitore dell’argentino con 4 gol.

Arriva poi a quota 3 Victor Osimhen, che è il capocannoniere in carica: dunque, nella classifica marcatori Serie A per il momento non ci sono straordinarie sorprese almeno per quanto riguarda le prime posizioni. Tre tenori che si giocano il trono di capocannoniere del massimo campionato, ma dietro di loro un folto gruppo di calciatori con due gol tra cui, da segnalare, Domenico Berardi che dopo aver saltato le prime due giornate si è ripresentato in campo con una doppietta, regalando la prima vittoria a un Sassuolo parecchio in difficoltà senza di lui.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Come detto, parlare oggi della classifica marcatori Serie A è prematuro: sono davvero troppo poche tre giornate per definire il quadro in via approfondita, anche perché ci sono certe squadre che sono ancora alla ricerca della quadra e dunque non è detto che chi si è fatto notare in queste prime giornate di campionato sia poi regolarmente in campo nel proseguimento della stagione. Certo segnare aiuta a confermare il posto; per esempio la Juventus ha avuto parecchi dubbi circa la conferma di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, adesso entrambi hanno due gol e dunque stanno staccando la concorrenza interna nella rosa bianconera.

Chi invece è ancora fermo è Paulo Dybala, che nella Roma sta penando anche per i problemi fisici; sempre parlando della squadra giallorossa, aspettiamo che arrivi il primo gol ufficiale di Romelu Lukaku che, decisamente a sorpresa, ha firmato per José Mourinho e adesso potrebbe essere un fattore importante, e comunque un elemento protagonista nella classifica marcatori Serie A. Intanto tra poco si gioca il primo dei tre anticipi per la quarta giornata, al termine di questo turno il capocannoniere sarà ancora Lautaro Martinez?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 4^ GIORNATA

5 gol: Lautaro Martinez (Inter)

4 gol: Olivier Giroud (Milan)

3 gol: Victor Osimhen (Napoli)











