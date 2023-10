CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Lautaro Martinez capocannoniere, Lukaku cresce (8^ giornata 2023-2024)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IN CRESCITA

Altro nome nobilissimo per la classifica marcatori di Serie A è naturalmente quello di Romelu Lukaku, nuovo attaccante della Roma che finora ha segnato 3 gol in questo campionato. Dopo un’estate a dir poco tormentata, che farà sentire i suoi effetti per il belga soprattutto alla fine di questo mese quando ci sarà Inter Roma, ecco che il debutto con la maglia dei giallorossi avvenne solo nel finale della partita contro il Milan alla terza giornata, per cui sostanzialmente potremmo dire che Lukaku è stato a disposizione davvero di José Mourinho solamente dopo la sosta di settembre.

Ecco allora che il dato di tre gol già segnati si fa interessante, anche se sono appena soltanto un terzo rispetto a quelli del suo ex grande compagno d’attacco in nerazzurro, cioè ovviamente Lautaro Martinez. Contro l’Empoli fu il gol del 6-0, utile solo per rompere il ghiaccio, mentre le reti segnate contro Torino e Frosinone hanno avuto senza dubbio un maggiore peso specifico per aiutare la Roma nel suo difficile inizio di campionato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAUTARO MARTINEZ DOMINA

La classifica marcatori di Serie A comincia a regalarci spunti interessanti, dal momento che abbiamo messo alle spalle già sette giornate di campionato nella Serie A 2023-2024. Il capocannoniere è Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter che con 9 gol guida la classifica marcatori così come i nerazzurri sono la capolista di Serie A, anzi nel suo caso il margine di vantaggio è ampio, non c’è un “condominio” ma il Toro ha ben quattro lunghezze di vantaggio sul più immediato inseguitore, che è Victor Osimhen con 5 gol, in una curiosa inversione delle parti rispetto alla classifica marcatori della scorsa Serie A.

Lautaro Martinez ha naturalmente consolidato questo primato con la straordinaria prestazione di sabato scorso sul campo della Salernitana, un poker diventato leggendario grazie al fatto che il capitano dell’Inter era entrato in campo al 10’ minuto del secondo tempo ed è la prima volta che un panchinaro segna quattro gol in una partita in tutta la storia della Serie A. Un acuto da ricordare a lungo, che consolida sempre più la posizione di Lautaro Martinez nella top 10 dei marcatori dell’Inter di tutti i tempi e che lo ha lanciato in fuga come capocannoniere decisamente solitario nella classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: L’INSEGUITORE

Continuando a parlare della classifica marcatori Serie A, ecco che a quota 5 gol abbiamo un inseguitore di spicco per il capocannoniere Lautaro Martinez. Lo abbiamo già nominato, si tratta naturalmente di Victor Osimhen, il quale l’anno scorso fu il re del gol con il Toro secondo e adesso deve invece inseguire il capitano dell’Inter ma sta comunque segnando con eccellente continuità anche nel nuovo corso del Napoli di mister Rudi Garcia e nonostante le ben note polemiche di cui è stato oggetto l’attaccante nigeriano per vicende extra-campo.

Infatti, in campo nulla si può dire, anzi Victor Osimhen ha spazzato via ogni possibile critica segnando nelle ultime due giornate contro Udinese e Lecce e dando così il suo fondamentale contributo alla ripartenza napoletana sotto forma di due vittorie consecutive sempre con quattro gol segnati dopo la striscia invece negativa con una sconfitta contro la Lazio seguita da due pareggi consecutivi. L’inseguimento è lanciato, Inter e Napoli ci faranno divertire ma sicuramente si potrà dire lo stesso di Lautaro Martinez e Victor Osimhen nella classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, PRIME POSIZIONI

9 gol: Lautaro Martinez (Inter)

5 gol: Victor Osimhen (Napoli)

4 gol: Nico Gonzalez (Fiorentina), Federico Chiesa, Dusan Vlahovic (Juventus), Olivier Giroud (Milan), Domenico Berardi, Andrea Pinamonti (Sassuolo)











