CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Lautaro capocannoniere, il paragone con Icardi (15^ giornata, 9 dicembre 2023)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IL PARAGONE

Nella classifica marcatori Serie A il capocannoniere è saldamente Lautaro Martinez: il Toro potrebbe diventare il primo goleador del nostro campionato dai tempi di Mauro Icardi – per due volte vincitore della classifica marcatori Serie A – e allora possiamo azzardare un paragone tra i due argentini, che tra l’altro hanno anche giocato insieme nella stagione 2018-2019 quando in molti chiedevano che Lautaro potesse essere affiancato a Icardi, laddove invece Luciano Spalletti era maggiormente propenso alla staffetta. A oggi, il numero 10 dell’Inter ha segnato 92 gol in 187 partite con la maglia nerazzurra, ovviamente in campionato; Icardi si è fermato a 111 reti in 188 gare.

La media dunque sorride all’attuale centravanti del Galatasaray, che con una partita in più ha segnato 17 reti più del Toro; tuttavia, come già detto, Lautaro nella sua prima stagione all’Inter entrava spesso dalla panchina e non aveva così tanti minuti. Icardi al termine della sua quinta stagione nerazzurra aveva segnato 100 gol tondi, per Lautaro erano invece 79; quest’ultimo, per raggiungere le marcature del suo connazionale a parità di stagioni (saranno 6 per entrambi al termine di questo campionato) dovrebbe segnare altri 19 gol, chiudendo così a quota 31 nella classifica marcatori Serie A. Alla media con cui sta viaggiando attualmente sarebbero anche pochi: la sfida dunque è già lanciata, ricordando che il record di gol di Icardi in singolo campionato è 29, nel 2017-.2018. (agg. di Claudio Franceschini)

COMANDA LAUTARO

La classifica marcatori Serie A entra venerdì 8 dicembre nella quindicesima giornata: va subito segnalato che avremo una grande sfida come Juventus Napoli che aprirà questo turno, poi tutte le altre partite che via via si susseguiranno. Parlando della classifica marcatori Serie A, il capocannoniere è sempre Lautaro Martinez: l’argentino dell’Inter ha ormai staccato la concorrenza, i suoi 13 gol lo portano ad avere un vantaggio di ben sei reti su Olivier Giroud e Domenico Berardi, che occupano la seconda posizione e dunque completano il podio di questa graduatoria.

Va ricordato che il record di gol di Lautaro Martinez, in un singolo campionato, è di 21 reti che ha raggiunto nelle ultime due stagioni: il Toro dunque è assolutamente sopra media, ed è interessante notare che, una volta agguantata questa cifra, potrà anche festeggiare nello stesso momento i 100 gol nella nostra Serie A. Un traguardo speciale che arriverebbe alla sesta stagione nel nostro massimo campionato, il che ci dice come Lautaro abbia davvero raggiunto uno status che lo rende uno dei migliori attaccanti attualmente in circolazione, non solo nella classifica marcatori Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Continuando a studiare la classifica marcatori Serie A, possiamo notare come il quarto posto sia occupato da parecchi giocatori: a quota 6 gol ne troviamo infatti sette, compreso il capocannoniere uscente Victor Osimhen che, frenato dall’infortunio, ha ora l’occasione di riprendere la marcia nel big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. A 6 gol poi Giacomo Bonaventura ha raggiunto Andrea Colpani come miglior cannoniere italiano nella classifica marcatori Serie A; c’è anche Romelu Lukaku, il cui rendimento ha aiutato la Roma ad agganciare la zona Champions League.

Altri giocatori arrivano a 5 reti: Dusan Vlahovic è prima tornato a festeggiare il gol nel derby d’Italia contro l’Inter, ma cinque sere dopo contro il Monza ha sbagliato un rigore che avrebbe potuto costare caro alla Juventus, il serbo comunque sembra essere in ripresa. Gianluca Scamacca, Albert Gudmundsson e Joshua Zirkzee sono invece le grandi speranze di Atalanta, Genoa e Bologna: il Grifone vuole salvarsi con i gol dell’islandese, la Dea e i felsinei puntano l’Europa con il Bologna che, qualora avesse vinto a Lecce – è stato recuperato al 100’ su rigore – sarebbe stato in zona Champions League-

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 15^ GIORNATA

13 gol: Lautaro Martinez (Inter)

7 gol: Olivier Giroud (Milan), Domenico Berardi (Sassuolo)

6 gol: Victor Osimhen (Napoli), Nico Gonzalez (Fiorentina), Romelu Lukaku (Roma), Matias Soulé (Frosinone), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Hakan Calhanoglu (Inter), Andrea Colpani (Monza)

5 gol: Gianluca Scamacca (Atalanta), Albert Gudmundsson (Genoa), Christian Pulisic (Milan), Dusan Vlahovic (Juventus), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Matteo Politano (Napoli), Marcus Thuram (Inter), Joshua Zirkzee (Bologna)











