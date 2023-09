CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Lautaro capocannoniere, nel gioco delle coppie… (5^ giornata 2023)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE COPPIE GOL

Parlando ancora della classifica marcatori Serie A possiamo ora fare una rapida analisi delle coppie gol: al comando troviamo quelle di Inter, Juventus e Milan, che sono storicamente le tre squadre di riferimento del nostro calcio e, tra l’altro, anche al comando della graduatoria entrando nella quinta giornata. Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno segnato 7 gol per l’Inter; è la stessa cifra portata in dote da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa alla Juventus, mentre per il Milan abbiamo Olivier Giroud e Christian Pulisic con 6.

Dove stanno le differenze? Semplice: Lautaro e Thuram hanno contribuito per poco più della metà delle reti della squadra (che sono 13 in totale), per il Milan ne abbiamo 6 su 9 mentre Vlahovic e Chiesa hanno timbrato quasi l’intero bottino della Juventus, perché le reti dei bianconeri sono 9 e le altre portano la firma di Danilo e Adrien Rabiot. Insomma: al momento qualora Vlahovic e Chiesa dovessero fermarsi per Massimiliano Allegri potrebbe essere un problema, ma sicuramente anche il Milan spera che il rendimento delle alternative (da Noah Okafor a Rafael Leao, ovviamente) possa presto diventare concreto… (agg. di Claudio Franceschini)

SEMPRE LAUTARO AL COMANDO!

La classifica marcatori Serie A ci accompagna nella quinta giornata di campionato: ne parliamo già venerdì 22 settembre perché sono in programma due anticipi, e tra l’altro attenzione perché in uno di questi (Lecce Genoa) è impegnato il montenegrino Nikola Krstovic, che potrebbe avvicinare la vetta. Intanto il capocannoniere resta Lautaro Martinez: nel fragoroso 5-1 con cui l’Inter ha vinto il derby il Toro non ha segnato, dato curioso e che ha anche rappresentato la prima partita a secco per l’attaccante argentino, che invece era sempre andato a rete nelle tre giornate precedenti.

Ad ogni modo, anche Olivier Giroud non è riuscito a lasciare il suo timbro sulla stracittadina: di conseguenza Lautaro rimane primo nella classifica marcatori Serie A, mentre il francese del Milan è stato agganciato in seconda posizione da Dusan Vlahovic, che ha parecchia voglia di riscattare un’ultima stagione che lo ha visto spesso ai box e poi decisamente fuori fase quando è tornato in campo. Siamo curiosi di scoprire come cambierà la classifica marcatori Serie A dopo le partite della quinta giornata, tra poco si comincerà a giocare e la graduatoria inizierà inevitabilmente a muoversi…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

L’analisi della classifica marcatori Serie A ci dice quindi che Lautaro Martinez resta in vetta, sempre con la media di oltre un gol a partita: il Toro adesso ha una bella occasione per provare ad allungare sulla concorrenza, ma nel frattempo per l’Inter si è sbloccato anche Marcus Thuram e questo è un bene per i nerazzurri, che sanno di avere una seconda opzione offensiva parecchio concreta, ma magari per lo stesso Lautaro che, se pure potrebbe abbassare le sue cifre realizzative, potrebbe trarre giovamento dalla presenza del francese al suo fianco, perché sgravato dal peso di dover essere sempre lui a segnare.

Abbiamo già detto che al secondo posto nella classifica marcatori Serie A ci sono Giroud e Vlahovic, due bomber di razza che possono agilmente avvicinare i 20 gol in un singolo campionato; a quota 3 invece abbiamo sei giocatori. Victor Osimhen, capocannoniere uscente, è rimasto a secco nel pareggio che il Napoli ha recuperato a Marassi, e così è stato raggiunto da alcuni colleghi. Di Krstovic abbiamo parlato; occhio alla voglia di Federico Chiesa per il quale andrebbe fatto lo stesso discorso che riguarda Vlahovic, l’ultimo turno ci ha invece regalato le doppiette di Andrea Pinamonti (inutile per il Sassuolo) e Nemanja Radonjic, trascinatore del Torino che ha vinto a Salerno.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 5^ GIORNATA

5 gol: Lautaro Martinez (Inter)

4 gol: Olivier Giroud (Milan), Dusan Vlahovic (Juventus)

3 gol: Nikola Krstovic (Lecce), Federico Chiesa (Juventus), Andrea Colpani (Monza), Victor Osimhen (Napoli), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Nemanja Radonjic (Torino)











