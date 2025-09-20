Classifica marcatori Serie A: Marcus Thuram è il capocannoniere entrando nella quarta giornata, alle sue spalle cinque calciatori con 2 gol.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: THURAM SEMPRE AL COMANDO!

Sei giocatori nella classifica marcatori Serie A sono riusciti a segnare almeno due gol dopo le prime tre giornate: ora, venerdì 19 settembre, si prosegue nel programma del campionato e si affronta una quarta giornata ricca di spunti, ma con Marcus Thuram che rimane al comando della graduatoria.

Il francese dell’Inter è il temporaneo capocannoniere, con 3 gol: è andato a segno anche nel derby d’Italia dell’Allianz Stadium, ma purtroppo la rete del momentaneo vantaggio è stata rimontata dal fratello Khéphren e dalla perla di Vasilije Adzic (con la collaborazione di Yan Sommer) e l’Inter è stata sconfitta.

Peggio, Thuram è stato pizzicato a ridere con il fratello mentre il Var certificava la regolarità del gol del montenegrino; inevitabili le critiche anche feroci che ha ricevuto sui social, ma è indubbio che il suo avvio di campionato sia stato scintillante.

Alle spalle di Marcus Thuram adesso ci sono cinque calciatori con due reti: rispetto al turno precedente è rimasto fermo il solo Dusan Vlahovic (partito titolare per la prima volta), mentre sono arrivate le doppiette di Charles De Ketelaere e Hakan Calhanoglu, anche quella del regista turco inutile ai fini del risultato ma, nella classifica marcatori Serie A e per se stesso, molto importante per una serie di fattori.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GOL DI PESO

Studiando la classifica marcatori Serie A possiamo allora dire che abbiamo già assistito a gol pesanti, quantomeno per i marcatori. Abbiamo già citato Adzic, la cui rete al 91’ minuto ha permesso alla Juventus di vincere un derby d’Italia pazzo: al giovane montenegrino sono serviti pochi minuti sul terreno di gioco per essere decisivo e Igor Tudor lo ha elogiato dopo la partita, rimarcando che il fatto di averlo mandato in campo corrisponde a una precisa strategia su di lui e non è stato invece il frutto di un’intuizione, segno dunque che Adzic potrà avere spazio in futuro e provare a rimpinguare il suo bottino.

Di un certo peso anche il gol di Nico Paz, che non ha comunque permesso al Como di battere il Genoa: sul giovane spagnolo ci sono parecchie discussioni anche in merito al futuro (e a un possibile ritorno al Real Madrid), intanto per lui nella classifica marcatori Serie A ci sono già due gol e questo ci dice, anche se non è chiaramente una statistica ferrea, che il talento a disposizione di Cesc Fabregas potrebbe chiudere il campionato in doppia cifra, rendendo ancora più concreto un talento cristallino che è ormai sotto gli occhi di tutti.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 4^ GIORNATA

3 gol: Marcus Thuram (Inter)

2 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Hakan Calhanoglu (Inter), Kevin De Bruyne (Napoli), Charles De Ketelaere (Atalanta), Nico Paz (Como)