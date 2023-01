Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Oismhen, inseguono in tre (18^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SI ENTRA NELLA 18^ GIORNATA

La classifica marcatori di Serie A entra, venerdì 13 gennaio, nella sua 18^ giornata: siamo arrivati alla penultima di andata e parliamo di venerdì perché questo è il giorno dello straordinario anticipo Napoli Juventus, partita che può lanciare i partenopei a +10, infliggendo un colpo durissimo alla comunque ottima rimonta bianconera, oppure fare della Vecchia Signora una più che concreta contendente allo scudetto, rimettendo tutto in discussione. Napoli Juventus è anche l’occasione per ammirare il capocannoniere del campionato: Victor Osimhen comanda la classifica marcatori di Serie A con 10 gol, la doppia cifra l’ha raggiunta giusto domenica a Marassi.

Alle spalle del nigeriano, che continua a migliorare e sta rapidamente scalando la classifica generale del nostro torneo, troviamo un terzetto: Marko Arnautovic non ha giocato lo scorso fine settimana e dunque è rimasto fermo a 8 gol, così anche M’Bala Nzola mentre a salire è stato Lautaro Martinez, nonostante la sua Inter abbia poi pareggiato a Monza. È una bella corsa, con Osimhen che può anche approfittare della condizione non perfetta di alcuni dei grandi rivali (Dusan Vlahovic è out da tempo, Ciro Immobile alla fine del 2022 ha saltato alcune partite) e potrebbe fare doppietta, vale a dire scudetto con il Napoli e vittoria della classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DEI MIGLIORI

Naturalmente nella classifica marcatori di Serie A abbiamo altri protagonisti di cui tenere conto. Uno di questi è certamente Rafael Leao, che dopo aver vinto il premio di MVP dello scorso campionato si sta confermando ma potrebbe essere all’ultima stagione con la maglia del Milan. Continua a stupire, anche lui a 7 gol, Edin Dzeko che ha vestito i panni di bomber dell’Inter in assenza di Romelu Lukaku, e ora dovrà nuovamente tirare la carretta. La sorpresa a questa altezza della classifica marcatori Serie A è ovviamente Ademola Lookman, miglior realizzatore di un’Atalanta in cui i due colombiani Duvan Zapata e Luis Muriel patiscono acciacchi fisici e lo scorrere dell’età.

Poi abbiamo i giocatori a 6 gol, tra cui il già citato Vlahovic frenato dalla pubalgia e che però mantiene un’ottima media gol per minuti giocati, e Mattia Zaccagni che sta facendo benissimo nella Lazio, ma anche Boulaye Dia e Beto di cui avevamo parlato la scorsa settimana e Khvicha Kvaratskhelia, che all’inizio della stagione si è giustamente preso i titoli di copertina ma poi ha garantito un rendimento sempre al di sopra delle righe, lui come tutto il Napoli che questa sera ha appunto l’occasione di spiccare il volo. Come cambierà invece la classifica marcatori di Serie A dopo la 18^ giornata lo scopriremo in questi giorni…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 18^ GIORNATA

10 gol: Victor Osimhen (Napoli)

8 gol: Marko Arnautovic (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), M’Bala Nzola (Spezia)

7 gol: Ciro Immobile (Lazio), Rafael Leao (Milan), Ademola Lookman (Atalanta), Edin Dzeko (Inter)

6 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Mattia Zaccagni (Lazio), Boulaye Dia (Salernitana), Beto (Udinese)

5 gol: Paulo Dybala (Roma), Arkadiusz Milik (Juventus), Olivier Giroud (Milan), Gabriel Strefezza (Lecce), Nicolò Barella (Inter), Teun Koopmeiners (Atalanta)











