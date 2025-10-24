Classifica marcatori Serie A: entriamo nell'ottava giornata di campionato con Riccardo Orsolini capocannoniere con 5 gol realizzati.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CAPOCANNONIERE ORSOLINI!

La classifica marcatori Serie A entra nell’ottava giornata, che viene inaugurata già venerdì 24 ottobre con Milan Pisa: abbiamo un capocannoniere solitario dopo l’ultimo turno (il più avaro di gol dall’introduzione dei tre punti a vittoria), risponde al nome di Riccardo Orsolini e ha già segnato 5 reti in campionato.

È l’esterno del Bologna, che sta spingendo la sua squadra quasi a lottare per lo scudetto, a prendersi il comando della graduatoria: se alla fine sarà lui il re dei bomber lo scopriremo, intanto è certamente una piacevole novità anche perchè si tratta di un calciatore italiano, con tante speranze anche per la nostra nazionale.

Alle spalle di Orsolini nella classifica marcatori Serie A rimane Christian Pulisic, che non ha segnato domenica scorsa: il Milan ha comunque vinto prendendosi la vetta solitaria della classifica, ma lo ha fatto con la doppietta di Rafael Leao che era ancora a secco, dunque adesso attenzione anche al portoghese.

Per il resto, dobbiamo ancora entrare in una fase in cui le cose siano ben definite; abbiamo Orsolini capocannoniere temporaneo e Pulisic all’inseguimento con Nico Paz, poi sette calciatori che hanno segnato tre gol tra alti e bassi e dunque evidentemente bisognerà ancora aspettare qualche tempo per un quadro più completo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: UNA NUOVA ERA

Il fatto che Riccardo Orsolini sia il capocannoniere del campionato ci permette di dire anche che forse, osservando la classifica marcatori Serie A, stiamo entrando in una nuova era: dei primi dieci nomi presenti nella graduatoria soltanto tre si possono definire prime punte di ruolo, anche Marcus Thuram è un esterno che nel tempo ha imparato a giocare molto più vicino alla porta ma i centravanti puri sono Giovanni Simeone, Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny, e anche sul francese che l’Inter ha acquistato dal Parma ci sarebbe certamente da ridire circa la sua collocazione in campo.

Orsolini e Pulisic sono esterni, sia pure con caratteristiche diverse; così Matteo Cancellieri che tra l’altro ha segnato solo in due delle sette partite disputate, Kevin De Bruyne nasce come laterale ma poi ha fatto trequartista e mezzala, mentre Nico Paz sostanzialmente è un giocatore che ama fluttuare tra le linee ma è più propenso a dettare l’ultimo passaggio, per non parlare di Matias Soulé che fa la seconda punta come l’esterno. Insomma: la classifica marcatori Serie A rispecchia in qualche modo un calcio nel quale i ruoli fissi e gli specialisti stanno diventando un ricordo sempre più lontano.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 8^ GIORNATA

5 gol: Riccardo Orsolini (Bologna)

4 gol: Christian Pulisic (Milan), Nico Paz (Como)

3 gol: Ange-Yoan Bonny (Inter), Marcus Thuram (Inter), Matteo Cancellieri (Lazio), Giovanni Simeone (Torino), Lautaro Martinez (Inter), Kevin De Bruyne (Napoli), Matias Soulé (Roma)