Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen, è fuga! (25^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: OSIMHEN vs. IMMOBILE

La classifica marcatori di Serie A vede sempre più al comando il nigeriano Victor Osimhen, saldo nel ruolo di capocannoniere dopo le prime ventiquattro giornate del massimo campionato come saldo è il primato del Napoli nella classifica che più conta. Insomma, sotto ogni punto di vista questa per Osimhen e per tutto il Napoli promette di essere una stagione memorabile. Parlando però a livello individuale, ecco che Osimhen ha ulteriormente rafforzato il proprio dominio nella classifica marcatori di Serie A con i gol segnati con impressionante costanza ad ogni giornata, ultimo quello ad Empoli di sabato scorso che lo ha portato a quota 19 gol in questo campionato. Il centravanti del Napoli è d’altronde il terminale offensivo della formazione di Luciano Spalletti, che è una vera e propria macchina da gol.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, volti nuovi per l'Atalanta

Nella classifica marcatori di Serie A troviamo poi al secondo posto un altro attaccante di spicco del campionato italiano e fresco campione del Mondo con l’Argentina. Il riferimento va ovviamente a Lautaro Martinez, il Toro argentino che a dicembre ha vinto il Mondiale e poi è tornato all’Inter con la carica di questo trionfo. Infatti dopo la ripresa del campionato Lautaro Martinez è stato protagonista già di sei gol in campionato, ma il totale è di 13 reti, che rischiano davvero di essere poche per cercare anche solo di rendere complicato l’avvicinamento di Osimhen al trono del gol definitivo – sì, la situazione è la stessa nella classifica marcatori e in quella “reale”.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen, la crisi degli italiani

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI PRETENDENTI

Attenzione poi ad alcuni nomi intriganti nella classifica marcatori di Serie A, a cominciare dal connazionale di Victor Osimhen, cioè l’altro nigeriano Ademola Lookman, l’attaccante dell’Atalanta che nel mese di gennaio ha fatto faville, con addirittura cinque gol in campionato (più un paio anche in Coppa Italia), punta di diamante della Dea di Gian Piero Gasperini che però poi si è sostanzialmente fermato nel mese di febbraio, subendo in questo modo il sorpasso in seconda posizione da parte di Lautaro Martinez, che adesso è il favorito per quello che realisticamente dovrebbe essere l’unico traguardo alla portata degli inseguitori di Osimhen.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen, ecco un emergente…

Questi sono allora i tre nomi sul podio per il titolo di capocannoniere, Osimhen può naturalmente godere del fatto di essere il terminale della migliore squadra d’Italia, oltre a un margine già piuttosto significativo di sei reti di vantaggio, quindi per infiammare la classifica marcatori della Serie A 2022-2023 si potrebbe osservare soprattutto la volata per il secondo posto, che si annuncia decisamente più intrigante. Insomma, lo abbiamo capito, è lo stesso film che si propone anche per la conquista dello scudetto…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

19 gol: Osimhen (Napoli)

13 gol: Lautaro Martinez (Inter)

12 gol: Lookman (Atalanta)

11 gol: Nzola (Spezia)

10 gol: Kvaratskhelia (Napoli)

9 gol: Immobile (Lazio)

8 gol: Arnautovic (Bologna), Vlahovic (Juventus), Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Dybala (Roma), Dia (Salernitana), Beto (Udinese)











© RIPRODUZIONE RISERVATA