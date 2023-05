CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, l’Africa comanda!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: AFRICA AL POTERE

Studiando la classifica marcatori Serie A, è inevitabile notare quale sia la tendenza nelle prime posizioni: troviamo infatti quattro calciatori africani nei primi cinque posti, e per di più il capocannoniere arriva dal Continente Nero e potrebbe essere il primo di questa zona del mondo a vincere tale premio nel nostro campionato. Victor Osimhen intanto, con il rigore trasformato contro la Fiorentina, è diventato l’africano con più gol di sempre in Serie A: sono 47, staccato di una lunghezza George Weah. Oltre a lui però troviamo il già citato Boulaye Dia, senegalese e anche protagonista ai Mondiali; Ademola Lookman, che è nigeriano come Osimhen, e ancora l’angolano M’Bala Nzola.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, Lookman è in difficoltà

Gli ultimi due sono stati frenati dagli infortuni e forse avrebbero potuto correre per il titolo di capocannoniere; quel che è certo è che nella classifica marcatori Serie A stiamo assistendo a un grande momento per l’Africa, Osimhen dopo aver vinto lo scudetto potrebbe scrivere la storia anche per quanto riguarda le marcature nel nostro campionato. L’unico intruso nella Top 5 della classifica marcatori Serie A è Lautaro Martinez; purtroppo, bisogna anche notare che gli attaccanti italiani sono indietro in questa graduatoria… (agg. di Claudio Franceschini)

Bimbi travestiti da Osimhen a Napoli, scrittrice: “E' razzismo”/ Adinolfi “Ideologia”

DUELLO OSIMHEN-LAUTARO!

La classifica marcatori Serie A sta arrivando alla sua definizione: le partite della 35^ giornata ci racconteranno quello che succederà nella corsa al titolo di capocannoniere. Con quattro turni da giocare sembra che la sfida sia ridotta a due soli calciatori: Victor Osimhen comanda con 23 gol e ha quattro lunghezze di vantaggio su Lautaro Martinez. Tenta una disperata rincorsa Boulaye Dia, che è stato il grande eroe del pareggio della Salernitana contro la Fiorentina e grazie a quella tripletta è salito a quota 15 reti, ma dovrebbe ora segnarne due a giornata per agganciare Osimhen – che tra l’altro dovrebbe restare a secco.

Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo si sposano/ "Spero che sia per tutta la vita"

Quindi, sarà duello a distanza tra i due attaccanti nella classifica marcatori Serie A: certamente il nigeriano del Napoli parte con un vantaggio non indifferente e in più i partenopei, avendo già vinto lo scudetto, possono giocare senza particolari patemi a differenza di un’Inter che invece continua a inseguire la qualificazione in Champions League e, a tale proposito, avrà poi almeno la semifinale di ritorno in Europa. I nerazzurri però stanno benissimo, ancor più Lautaro Martinez: sarà una volata davvero molto interessante per il titolo di capocannoniere in questo campionato…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Se la classifica marcatori Serie A ha giustamente il suo focus sulla lotta per il titolo di capocannoniere, ci sono altri giocatori che vale la pena citare e prendere in considerazione. M’Bala Nzola per esempio potrebbe trascinare lo Spezia alla salvezza, al netto delle sue condizioni, perché un attaccante con 13 gol in questo campionato, fermandosi anche a più riprese, è in grado di fare la differenza per una squadra che da parecchio tempo è in crisi e adesso si trova davvero in zona retrocessione, scavalcata dal Verona e con 360 minuti per girare una stagione che rischia di diventare un incubo.

Se vogliamo poi un buon tema di analisi potrebbe essere il duello interno della Lazio: Ciro Immobile, che la classifica marcatori Serie A è abituato a vincerla, quest’anno ha avuto parecchi problemi fisici e forse per la prima volta ai biancocelesti è davvero mancato il suo contributo. Allo stesso tempo è salito di colpi Mattia Zaccagni, di fatto un altro esterno che con Maurizio Sarri si è scoperto goleador: per l’ex Verona i gol sono 10, gli stessi di Immobile. In casa Lazio interesserà poco, ma avere un giocatore della squadra con più reti del bomber di Torre Annunziata sarebbe sorprendente…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 35^ GIORNATA

23 gol: Victor Osimhen (Napoli)

19 gol: Lautaro Martinez (Inter)

15 gol: Boulaye Dia (Salernitana)

13 gol: M’Bala Nzola (Spezia), Ademola Lookman (Atalanta)

12 gol: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Rafael Leao (Milan)

11 gol: Paulo Dybala (Roma), Antonio Sanabria (Torino)

10 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Riccardo Orsolini (Bologna), Beto (Udinese), Mattia Zaccagni (Lazio)











© RIPRODUZIONE RISERVATA