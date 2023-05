CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, si rivedono Zapata e Muriel

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: VECCHIE CONOSCENZE NERAZZURRE

Nelle ultime due giornate di campionato sono tornati a segnare Duvan Zapata e Luis Muriel, allora parliamo dei due colombiani dell’Atalanta per la classifica marcatori di Serie A. Per Duvan Zapata il gol partita di sabato scorso contro il Torino è stato solamente il secondo in tutto il campionato 2022-2023: per l’attaccante colombiano dell’Atalanta gli infortuni sono stati una variabile pesante e nel frattempo per la Dea sono esplosi Lookman e Hojlund, però naturalmente avere un Zapata in forma nella volata finale potrebbe essere fondamentale per i sogni europei dei bergamaschi di Gian Piero Gasperini, soprattutto se l’Atalanta ritroverà un contributo significativo anche da parte di Luis Muriel.

Dobbiamo ripetere il discorso già fatto per il connazionale, dal momento che pure Muriel è appena a quota due gol segnati in Serie A quest’anno. L’Atalanta è comunque in corsa per un posto nella prossima Champions League, se nell’ultimo mese Zapata e Muriel tornassero quelli che abbiamo conosciuto ecco che la Dea potrebbe davvero sognare in grande… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OSIMHEN VUOLE IL PRIMO POSTO!

La classifica marcatori di Serie A vede sempre Victor Osimhen capocannoniere, con la chicca del gol scudetto di giovedì sera per toccare quota 22, però certamente dobbiamo sottolineare anche i numeri eccellenti dei due principali inseguitori dell’attaccante nigeriano del Napoli, cioè naturalmente l’iridato Lautaro Martinez e l’emergente Boulaye Dia – a questo proposito, dobbiamo evidenziare che gli africani stanno dominando la classifica marcatori di Serie A 2022-2023, con l’unica eccezione appunto del Toro nerazzurro.

Victor Osimhen ha dominato la graduatoria individuale verso il titolo di capocannoniere in modo simile a quanto ha fatto il Napoli per lo scudetto, ma attenzione alla crescita degli inseguitori, che potrebbero regalare qualche brivido al vertice della classifica marcatori di Serie A, cominciando naturalmente da Lautaro Martinez, che ha spezzato un periodo difficile segnando in Champions League contro il Benfica nella partita che ha dato la semifinale ai nerazzurri, poi è tornato spietato anche in campionato, che naturalmente in questa sede è la competizione che ci interessa di più.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IL CAPOCANNONIERE E GLI INSEGUITORI

Ecco allora che il pur eccellente Victor Osimhen deve ancora prestare attenzione a quanto succede alle sue spalle nella classifica marcatori della nostra Serie A. Lautaro Martinez ha segnato contro l’Empoli, ha infilato una doppietta contro la Lazio ancora più pregevole perché maturata in solo mezz’ora di gioco, poi ecco un’altra doppietta anche nel tennistico 0-6 rifilato mercoledì sera dall’Inter al malcapitato Verona. Molti pensieri vanno al derby di Champions League, ma di certo anche in campionato questo sembra un periodo favorevole ai nerazzurri e a Lautaro Martinez, arrivato a quota 19 gol.

Il terzo gradino del podio della classifica marcatori di Serie A è per Boulaye Dia e questa è francamente una grande sorpresa: l’attaccante senegalese della Salernitana è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi per i campani nel massimo campionato e sta vivendo una settimana splendida, cominciata con il gol del pareggio a Napoli che ha rovinato la prima festa scudetto dei partenopei per poi infilare addirittura una tripletta mercoledì contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale, per salire a quota 15 gol segnati in campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, 34^ GIORNATA

22 gol: Victor Osimhen (Napoli)

19 gol: Lautaro Martinez (Inter)

15 gol: Boulaye Dia (Salernitana)

13 gol: M’Bala Nzola (Spezia), Ademola Lookman (Atalanta)

12 gol: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Rafael Leao (Milan)

11 gol: Paulo Dybala (Roma)

10 gol: Ciro Immobile (Lazio), Mattia Zaccagni (Lazio), Beto (Udinese), Antonio Sanabria (Torino)











