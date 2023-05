CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Osimhen capocannoniere, che stagione per Dia!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: FOCUS SU DIA

Abbiamo parlato di attaccanti africani che dominano la classifica marcatori di Serie A, fra loro sicuramente dobbiamo considerare anche Boulaye Dia, il senegalese classe 1996 della Salernitana (anche se nato in Francia) che è arrivato a quota 12 gol con una rete che sicuramente resterà fra le più celebri di questo campionato, cioè quella del pareggio granata nel derby campano contro il Napoli, che ha rimandato la festa dei tifosi partenopei.

I numeri della stagione di Boulaye Dia sono davvero eccellenti, perché l’attaccante della Salernitana aggiunge anche sei assist ai 12 gol segnati in 29 presenze, con un rendimento che è stato molto costante lungo tutta la stagione dal momento che Dia è rimasto a secco solamente nel mese di febbraio, quando però ha saltato le uniche due partite di tutto il suo campionato. Il senegalese poi è anche in ottima forma, perché nelle ultime due giornate ha segnato sia contro il Sassuolo sia contro il Napoli, saprà fare festa anche nel turno infrasettimanale? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAUTARO NON SI FERMA PIÙ

La classifica marcatori di Serie A vede sempre Victor Osimhen saldo nel ruolo di capocannoniere, anche se Lautaro Martinez con la doppietta di domenica contro la Lazio potrebbe aver riaperto i giochi: c’è allora un pizzico di incertezza avvicinandoci alla 33^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023 per quanto riguarda il trono del gol, anche se quattro gol di vantaggio costituiscono comunque un margine rassicurante per Victor Osimhen (21 gol) su Lautaro Martinez, che domenica è arrivato a quota 17.

Sicuramente aprile non è stato un mese felice per il Napoli, eliminato dalla Champions League e in calo pure in campionato, anche se per la conquista del terzo scudetto manca solamente il sigillo della matematica certezza. Un ruolo lo ha avuto pure l’infortunio di Osimhen, che infatti in Serie A non segna da marzo: c’è stata una rete (purtroppo per i partenopei inutile) contro il Milan ma in Champions League, mentre in Serie A il nigeriano non ha ancora segnato da quando è rientrato e questo impedisce di emettere il verdetto sulla classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IL CAPOCANNONIERE E L’INSEGUITORE

Resta comunque saldo il vantaggio di Victor Osimhen come capocannoniere nella classifica marcatori di Serie A, perché quattro gol di margine a sei giornate dalla fine del campionato sono davvero molti, tuttavia rendiamo anche onore a Lautaro Martinez, che ha riaperto un discorso che sembrava ormai chiuso tornando a segnare dopo qualche settimana di digiuno. Il Toro argentino dell’Inter si è sbloccato in Champions League contro il Benfica, poi ha segnato anche contro l’Empoli e infine ha infilato una doppietta contro la Lazio, ancora più pregevole perché segnata in solo mezz’ora di gioco.

Victor Osimhen e Lautaro Martinez sono senza ombra di dubbio le due stelle della classifica marcatori, dal momento che in Serie A non ci sono altri attaccanti su livelli così alti: per il terzo posto dobbiamo scendere di altri quattro gradini per trovare appaiati a quota 13 gol a testa altri due calciatori africani, cioè l’angolano M’Bala Nzola dello Spezia e Ademola Lookman (nigeriano come Osimhen) per l’Atalanta, quindi un’altra certezza è la forza degli attaccanti africani nella nostra Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 33^ GIORNATA

21 gol: Victor Osimhen (Napoli)

17 gol: Lautaro Martinez (Inter)

13 gol: M’Bala Nzola (Spezia), Ademola Lookman (Atalanta)

12 gol: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Rafael Leao (Milan), Boulaye Dia (Salernitana)

11 gol: Paulo Dybala (Roma)

10 gol: Ciro Immobile (Lazio), Mattia Zaccagni (Lazio), Beto (Udinese), Antonio Sanabria (Torino)











