Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Osimhen, poi Lautaro (24^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: OSIMHEN IN FUGA!

La classifica marcatori di Serie A è arrivata alla sua 24^ giornata: nella quinta di ritorno del massimo campionato è sempre più fuga per Victor Osimhen, che gioca già questo pomeriggio nell’anticipo sul campo dell’Empoli e proverà nuovamente ad allungare. Il nigeriano del Napoli è capocannoniere con 18 gol: una serie impressionante di reti ha portato Osimhen a staccare la concorrenza, portarsi ormai a ridosso delle 20 reti – già superato il suo record in Serie A – e staccare nettamente gli altri due giocatori sul podio, che sono Lautaro Martinez e Ademola Lookman.

Per l’argentino dell’Inter abbiamo infatti 13 gol, e comunque il Toro si sta confermando sulle medie realizzative che aveva già timbrato lo scorso anno; Lookman invece ha 12 reti ed è a sorpresa il miglior marcatore di un’Atalanta che quest’anno a causa di infortuni e scarsa forma ha sostanzialmente dovuto fare a meno di Duvan Zapata e Luis Muriel, ma ha anche scoperto un Rasmus Hojlund pronto alla definitiva maturazione. Come cambierà la classifica marcatori di Serie A dopo la 24^ giornata lo scopriremo presto insieme, vedremo come andranno le partite…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Nella classifica marcatori di Serie A non sono cambiate tante cose rispetto alle ultime giornate: Osimhen come detto è in fuga, alle sue spalle si stanno confermando Lautaro Martinez e Lookman, ma poi gli altri calciatori che inseguono a dire il vero si sono fermati. Dusan Vlahovic era rientrato con tanto di doppietta ma poi non ha saputo mantenere il passo, Marko Arnautovic purtroppo paga un lungo infortunio e così M’Bala Nzola, che infatti è stato agganciato a quota 9 gol da Ciro Immobile, che dopo il digiuno (anche per lui dovuto a problemi fisici) si è finalmente sbloccato con una doppietta sul campo della Salernitana.

A 8 gol troviamo quindi un gruppetto del quale fa parte anche Paulo Dybala (anche lui frenato da costanti acciacchi, ma sempre più determinante per una Roma che insegue un posto nella prossima Champions League), e così Boulaye Dia che vuole provare a tenere l’appena citata Salernitana fuori dai guai; troviamo poi Rafael Leao, ancora oggi il miglior marcatore di un Milan che potrebbe portare in doppia cifra sia lui che Olivier Giroud, ma che a dire il vero in questo momento sta faticando a trovare con costanza la via della rete. Questo si riflette ovviamente anche sulla classifica marcatori di Serie A…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 24^ GIORNATA

18 gol: Victor Osimhen (Napoli)

13 gol: Lautaro Martinez (Inter)

12 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

10 gol: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

9 gol: Ciro Immobile (Lazio), M’Bala Nzola (Spezia)

8 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Marko Arnautovic (Bologna), Paulo Dybala (Roma), Mattia Zaccagni (Lazio), Boulaye Dia (Salernitana), Rafael Leao (Milan)

7 gol: Olivier Giroud (Milan), Gabriel Strefezza (Lecce), Beto (Udinese), Edin Dzeko (Inter)











