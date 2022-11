CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Osimhen, Beto cerca la conferma

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: PER LA CONFERMA

Beto nella classifica marcatori di Serie A è un altro giocatore che merita una citazione, perché il portoghese Norberto Bercique Gomes Betuncal si sta confermando un buonissimo attaccante della nostra massima categoria. Nello scorso campionato 2021-2022 Beto aveva già fatto piuttosto bene, perché arrivare in doppia cifra al primo anno in Serie A non è mai facile per un attaccante straniero, soprattutto se giovane e con esperienze precedenti solamente all’Olímpico do Montijo e alla Portimonense, quindi senza mai essere passato dalle big del calcio portoghese.

betoIl bilancio di Beto fu di undici gol in ventotto presenze, ma la sensazione è che nel nuovo campionato Beto possa fare ancora meglio, dal momento che siamo in questo caso a quota sei gol segnati dopo tredici giornate di campionato, con una eccellente media che è pari a un gol segnato ogni 98 minuti giocati, dal momento che Beto non è nemmeno un titolare fisso per i bianconeri friulani ed è stato schierato dal primo minuto solamente sei volte, entrando dalla panchina nelle altre sette. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OSIMEH TENTA L’ALLUNGO!

La classifica marcatori di Serie A vede al momento il nigeriano Victor Osimhen al comando e quindi virtualmente capocannoniere dopo le prime tredici giornate del massimo campionato, dal momento che nel weekend Osimhen ha staccato Marko Arnautovic grazie al gol segnato contro l’Atalanta, una rete naturalmente molto pesante perché ha contribuito al successo dei partenopei di Luciano Spalletti sul campo di quella che era la seconda in classifica. Il centravanti del Napoli è reduce anche dalla tripletta rifilata la settimana precedente al Sassuolo e il suo primato è sensazionale perché, a causa del noto infortunio, Osimhen finora ha giocato solamente nove partite nella Serie A 2022-2023 e viaggia alla media di un gol segnato ogni 91 minuti giocati, che d’altronde non è nemmeno così sorprendente se si pensa che il Napoli di Luciano Spalletti è una vera e propria macchina da gol.

Marko Arnautovic invece esemplifica un altro tipo di attaccante nella classifica marcatori di Serie A, cioè il bomber di riferimento che catalizza il gioco di una squadra medio-piccola; anche per lui i numeri sono eccellenti considerando che pure l’austriaco ha già dovuto saltare un paio di partite e di conseguenza Arnaiutovic ha segnato sette gol in undici presenze, con la media di un gol segnato ogni 137 minuti giocati in questo campionato, in cui il ruolo dell’ex Inter (che sarà l’avversaria del Bologna domani sera) è fondamentale per i rossoblù.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI PRETENDENTI

Nella classifica marcatori di Serie A vogliamo mettere poi in evidenza anche i sei giocatori che troviamo a quota sei gol segnati e quindi appena due lunghezze alle spalle dei due capocannonieri. Questo è doveroso anche perché ci sono tra loro anche quattro nomi di lusso, cioè Khvicha Kvaratskhelia del Napoli, Lautaro Martinez dell’Inter, Ciro Immobile della Lazio e Dusan Vlahovic della Juventus. Il georgiano Khvicha Kvaratskhelia è la rivelazione del campionato, anche se ormai dopo due mesi e mezzo naturalmente è una splendida realtà che abbiamo imparato a conoscere; l’argentino Lautaro Martinez vorrà invece trascinare l’Inter al ritorno al successo dopo il doloroso ko contro la Juventus, che è naturalmente la squadra di Dusan Vlahovic.

Per il serbo ex Fiorentina tuttavia questo non è un momento facile a causa di un fastidio all’altezza dell’adduttore e del pube e qui scatta la similitudine con un altro bomber di razza quale Ciro Immobile, che è alle prese con una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro ma può anch’egli festeggiare con la squadra, in questo caso la vittoria nel derby di Roma. Infine alla stessa quota ci sono anche Ademola Lookman dell’Atalanta e Beto dell’Udinese, il nigeriano e il portoghese stanno facendo molto bene a livello individuale e contribuiscono in questo modo al positivo cammino di bergamaschi e friulani.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

8 gol: Osimhen (Napoli)

7 gol: Arnautovic (Bologna)

6 gol: Lookman (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter), Vlahovic (Juventus), Immobile (Lazio), Kvaratskhelia (Napoli), Beto (Udinese)

5 gol: Barella (Inter), Zaccagni (Lazio), Giroud (Milan), Leao (Milan), Dybala (Roma), Dia (Salernitana), Nzola (Spezia)











