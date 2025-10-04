Classifica marcatori Serie A: la corsa al titolo di capocannoniere arriva alla sesta giornata, con Christian Pulisic al primo posto.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: PULISIC SCAPPA!

La classifica marcatori Serie A che sta per entrare nella sua 6^ giornata ha un padrone: magari non era lui il nome più atteso in vetta, ma intanto Christian Pulisic è il virtuale capocannoniere del campionato con 4 gol, che per di più hanno spinto il Milan al primo posto nella classifica del campionato, facendo sognare i tifosi.

Risultato a sorpresa? Magari sì se dovesse rimanere questo al termine della stagione, ma va ricordato che nei due anni precedenti con la maglia rossonera Pulisic ha segnato 23 gol in 70 partite di campionato, e che in questa stagione Massimiliano Allegri lo ha reso ancor più incisivo dal punto di vista realizzativo.

Calatosi alla grande nel suo nuovo ruolo, lo statunitense zitto zitto ha scavalcato tutta la concorrenza riuscendo a mettere il suo sigillo anche sulla vittoria contro il Napoli; al suo inseguimento ci sono quattro colleghi, e solo uno di questi (Marcus Thuram) rappresenta una conferma delle reali aspettative.

Riccardo Orsolini è uno che i gol con il Bologna li ha sempre fatti ed è molto bello, anche in chiave nazionale, vederlo lottare concretamente per il titolo della classifica marcatori Serie A; Kevin De Bruyne segna ma non convince, mentre Nico Paz potrebbe definitivamente esplodere nella sua seconda stagione con il Como.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: MANCANO I BIG

Ad un primo sguardo alla classifica marcatori Serie A, quello che si capisce è che alla corsa per il titolo di capocannoniere mancano al momento i big. Magari ci sono, ma più indietro: due gol a testa per esempio li hanno segnati Dusan Vlahovic, che però (un po’ come la Juventus) si è fermato dopo aver timbrato nelle prime due giornate di campionato, e Lautaro Martinez che ha vissuto una grande notte di Champions League con la doppietta allo Slavia Praga, e la classifica marcatori Serie A l’ha già vinta in passato sapendo di avere tutto per provare a farlo una seconda volta, sempre con la maglia dell’Inter.

Chi è attardato davvero è Edin Dzeko, e qui si potrebbe aprire un discorso parallelo sulla Fiorentina che è in crisi di risultati e gol, con il bosniaco che non ha davvero trovato tutto lo spazio che avrebbe sperato; poi Paulo Dybala, che come spesso gli è accaduto in carriera deve fare i conti con gli infortuni, resta centrale nella Roma di Gian Piero Gasperini ma vede anche come Matias Soulé, in sua assenza, stia diventando sempre più determinante per le sorti della squadra giallorossa. Ciò non significa che la Joya non possa raggiungere ancora la doppia cifra nella classifica marcatori Serie A…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 6^ GIORNATA

4 gol: Christian Pulisic (Milan)

3 gol: Marcus Thuram (Inter), Kevin De Bruyne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna), Nico Paz (Como)