Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere, Rebic e Vlahovic leader (2^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ATTENTI AL SOLITO IMMOBILE!

La classifica marcatori di Serie A naturalmente riparte dai verdetti della prima giornata, che settimana scorsa ha visto solamente Ante Rebic e Dusan Vlahovic segnare una doppietta, motivo per cui l’attaccante croato del Milan e quello serbo della Juventus sono appaiati al primo posto, naturalmente con due gol. Il capocannoniere in carica è invece Ciro Immobile, che nella Serie A 2021-2022 ha staccato con il passare delle giornate proprio Dusan Vlahovic, chiudendo a quota 27 gol (dei quali sette su calcio di rigore) per conquistare il trono del gol con tre lunghezze di vantaggio sul più giovane attaccante serbo. Attenzione comunque anche allo stesso Immobile, che a sua volta ha segnato nella vittoria della Lazio contro il Bologna.

Potremmo allora mettere in copertina ancora loro, l’immancabile Ciro Immobile che sarà ancora una volta il punto di riferimento offensivo della Lazio più il suo grande rivale Dusan Vlahovic, che adesso potrà vantare su una maggiore esperienza in maglia bianconera, che di sicuro non è stata semplice nei suoi primi sei mesi, ma adesso potrebbe tornare decisamente utile, anche se a servire il serbo non ci sarà più Paulo Dybala, passato alla Roma. Vedremo poi cosa saprà fare Ante Rebic, che francamente non è stato fra i principali protagonisti dello scudetto del Milan.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI PRETENDENTI

Nella classifica marcatori di Serie A, ecco dunque in evidenza Ciro Immobile, Dusan Vlahovic e magari Ante Rebic, ma certamente non solo loro. Ad esempio, ci ha messo solamente due minuti a tornare in gol nella nostra Serie A il belga Romelu Lukaku, che ha aperto la vittoria nerazzurra a Lecce. L’Inter ha ricomposto la LuLa e quindi i nerazzurri vantano la coppia potenzialmente più forte, ricordando anche come l’intesa fra Lukaku e Lautaro Martinez fosse davvero eccellente. Con il belga di nuovo in nerazzurro, potrebbe essere lui il bomber nerazzurro, però naturalmente non si può sottovalutare nemmeno l’argentino, arrivato a quota 21 gol nello scorso campionato.

Naturalmente la classifica marcatori di Serie A dopo la prima giornata è un mix di big dell’attacco già a segno e nomi magari meno attesi, ma che hanno lasciato il segno nello scorso weekend. Tra i nomi di spicco abbiamo certamente Victor Osimhen, che a Ferragosto ha fatto festa nella goleada del Napoli a Verona, mentre come “capolista” dei nomi meno attesi potremmo citare Matteo Bianchetti, dal momento che si tratta di un difensore e che la sua squadra è la neopromossa Cremonese, gol che a dire il vero non ha evitato la sconfitta dei lombardi sul campo della Fiorentina.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

2 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Ante Rebic (Milan)

