CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE INVARIATA

Possiamo dire che la classifica marcatori Serie A per come si presenta all’ingresso nella 28^ giornata, inaugurata da Cagliari Genoa venerdì 7 marzo, sia invariata rispetto a una settimana fa: ancora una volta i big, quelli nelle prime posizioni per la lotta al titolo di capocannoniere, sono rimasti all’asciutto, qualcuno si è mosso ma stiamo parlando di piazzamenti di rincalzo e allora troviamo ancora una volta al primo posto Mateo Retegui, che ha mancato un’altra occasione per lanciare l’Atalanta verso lo scudetto e nel frattempo si trova al comando con 21 gol, che sono sempre 6 di vantaggio su Moise Kean che, come noto, dopo il trauma cranico subito a Verona si è dovuto fermare.

È stato un ultimo turno difficile per i principali attaccanti nella classifica marcatori Serie A: rimasti a secco anche Ademola Lookman (come tutta la Dea) e Marcus Thuram così come Lautaro Martinez, non ha segnato nemmeno Lorenzo Lucca dopo quel rigore tanto discusso strappato a Thauvin a Lecce, allora lo scenario che analizziamo non è affatto dissimile da quello recente anche perché, ovviamente, adesso certo posizioni iniziano a cristallizzarsi e una di queste potrebbe essere proprio quella di Retegui, che nel mirino ha la possibilità di fare meglio degli ultimi due capocannonieri in termini di reti, vale a dire Victor Osimhen (26) e Lautaro Martinez (24).

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALCUNE CRESCITE

Nella classifica marcatori Serie A qualche progresso lo hanno fatto, come già dicevamo, alcuni calciatori che sperano di scalare la graduatoria: Riccardo Orsolini ha raggiunto i 9 gol e la sua doppietta è stata decisiva per il Bologna che, battendo il Cagliari, continua a sognare la seconda qualificazione consecutiva alle coppe europee, determinante anche Artem Dovbyk che è ad una sola rete dalla doppia cifra nella prima stagione in Italia, e che ha realizzato il gol che ha permesso alla Roma di completare la rimonta contro il Como e proseguire la sua straordinaria scalata, impensabile solo fino a poche settimane fa e adesso invece sempre più concreta.

Per il resto, davvero poco almeno nelle posizioni più importanti; anche Mattia Zaccagni è stato importante per una Lazio sempre alla rincorsa del quarto posto e dunque della qualificazione alla prossima Champions League, per l’esterno della nazionale è arrivato il gol numero 8 e siamo dunque a due sole marcature dal suo record che, sempre con la maglia biancoceleste, era riuscito a timbrare nel 2022-2023, unica stagione in cui Zaccagni aveva raggiunto la doppia cifra in singolo campionato. Ora sarà davvero interessante scoprire come si aggiornerà la classifica marcatori Serie A nella 28^ giornata, di carne al fuoco ne abbiamo tanta ma poi parleranno come sempre i campi.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 28^ GIORNATA

21 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

15 gol: Moise Kean (Fiorentina)

13 gol: Marcus Thuram (Inter)

12 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

10 gol: Lautaro Martinez (Inter), Lorenzo Lucca (Udinese)

9 gol: Artem Dovbyk (Roma), Dusan Vlahovic (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna). Valentin Castellanos (Lazio), Romelu Lukaku (Napoli)

8 gol: Sebastiano Esposito (Empoli), Tijjani Reijnders (Milan), Mattia Zaccagni (Lazio), Andrea Pinamonti (Genoa)