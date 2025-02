CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DUELLO TUTTO ITALIANO!

Eccoci di nuovo con la classifica marcatori Serie A, che entra nella sua 25^ giornata: già venerdì 14 febbraio saremo in campo per Bologna Torino e potremo dunque vedere come cambieranno le cose, intanto possiamo dire che la corsa al titolo di capocannoniere è per il momento una corsa tra due italiani, anche se le ultime giornate ci hanno detto che Mateo Retegui ha preso il largo: l’attaccante dell’Atalanta, che aveva vissuto un momento di flessione, ha ripreso a marciare alla grande e ha raggiunto 20 gol, facendo anche rientrare la Dea nella lotta scudetto e sognando dunque una doppietta come capitato a Victor Osimhen e Lautaro Martinez negli ultimi due campionati.

Alle spalle di Retegui però non molla Moise Kean: anche lui ha rotto gli indugi e con 15 gol fa sperare il popolo della Fiorentina in una qualificazione in Champions League, personalmente è per distacco la stagione migliore di una carriera che può ancora dare tantissimo, certamente questa sfida nella classifica marcatori Serie A fa felice anche Luciano Spalletti che, infatti, ha già detto che in certi contesti Retegui e Kean possono giocare insieme perché hanno caratteristiche diverse, sarà dunque molto interessante scoprire quali saranno le idee del nostro Commissario Tecnico tra poco, con i quarti di Nations League.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

Continuiamo a parlare di classifica marcatori Serie A, perché al terzo posto e dunque virtualmente sul podio troviamo sempre Marcus Thuram, che però si è infortunato e dunque rischia di abbassare le sue medie, nell’immediato non rischia la sua terza piazza perché alle sue spalle Ademola Lookman è staccato di tre gol, gli altri devono ancora raggiungere la doppia cifra e ci sono alcuni protagonisti (da Alvaro Morata a Kvhicha Kvaratskhelia passando per Joel Pohjanpalo) che nel corso del calciomercato invernale hanno lasciato il massimo campionato, invece c’è un attaccante che è arrivato in Italia e ha iniziato subito a fare le onde.

Per Randal Kolo Muani l’impatto nella Juventus è stato devastante: tre partite e cinque gol per il francese, doppiette consecutive contro Empoli e Como e già a -3 dal primo posto bianconero occupato da Dusan Vlahovic, che nel 2025 non è mai partito titolare e ora rischia seriamente di vedere pochissimo il campo. In breve tempo Kolo Muani potrebbe sorpassarlo nella classifica marcatori Serie A, intanto parlando di Juventus ha già agganciato Timothy Weah e ora punta con decisione la doppia cifra, centrarla in solo metà stagione sarebbe davvero tanto ma staremo a vedere in questa 25^ giornata, perché c’è il big match contro l’Inter…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 25^ GIORNATA

20 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

15 gol: Moise Kean (Fiorentina)

13 gol: Marcus Thuram (Inter)

10 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

9 gol: Lautaro Martinez (Inter), Valentin Castellanos (Lazio), Lorenzo Lucca (Udinese), Romelu Lukaku (Napoli)

8 gol: Artem Dovbyk (Roma), Sebastiano Esposito (Empoli), Dusan Vlahovic (Juventus)

7 gol: Nikola Krstovic (Lecce), Tijjani Reijnders (Milan), Riccardo Orsolini (Bologna), Mattia Zaccagni (Lazio), Ché Adams (Torino), Andrea Pinamonti (Genoa)

6 gol: Paulo Dybala (Roma), Joel Pohjanpalo (Venezia), Denzel Dumfries (Inter), Christian Pulisic (Milan), Patrick Cutrone (Como), Santiago Castro (Bologna), Casper Tengstedt (Verona), Riccardo Piccoli (Cagliari), Boulaye Dia (Lazio), Scott McTominay (Napoli)

5 gol: Rafael Leao (Milan), Alvaro Morata (Milan), Charles De Ketelaere (Atalanta), Timothy Weah (Juventus), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Lorenzo Colombo (Empoli), Nadir Zortea (Cagliari), Frank Zambo Anguissa (Napoli), Florian Thauvin (Udinese), Nico Paz (Como), Randal Kolo Muani (Juventus)