CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: MATEO RETEGUI CAPOCANNONIERE “UFFICIALE”

La classifica marcatori Serie A è pronta a proclamare Mateo Retegui come capocannoniere del campionato, dal momento che l’attaccante italo-argentino dell’Atalanta con la rete segnata sabato scorso contro il Genoa è arrivato a quota 25 gol, un dominio totale nella stagione della consacrazione di Retegui, arrivato alla Dea nella scorsa estate per sostituire l’infortunato Gianluca Scamacca e capace di dominare in lungo e in largo la classifica marcatori Serie A, perché il suo titolo di capocannoniere di fatto non è mai stato in discussione.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, titolo in cassaforte (37^ giornata, 17-18 maggio 2025)

Sarà quindi Mateo Retegui l’erede di Lautaro Martinez come vincitore della classifica marcatori Serie A. In questa graduatoria non si può parlare di ufficialità matematica, perché in teoria nulla vieta a Moise Kean di segnare 7 gol in più di Retegui per affiancarlo (o 8 in più per scavalcarlo), ma con una sola giornata al termine del campionato di Serie A 2024-2025, questa è evidentemente una possibilità solo teorica, che comunque nulla toglie ai meriti dell’attaccante della Fiorentina, che a sua volta ha vissuto il campionato della consacrazione con 18 gol nella classifica marcatori Serie A.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, ormai vede il traguardo (36^ giornata, 11 maggio 2025)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHI VA SUL PODIO?

Dato quindi per certo il titolo di capocannoniere per Mateo Retegui e ragionevolmente sicuro anche il piazzamento di Moise Kean, ci potrebbe essere lotta per completare il podio della classifica marcatori Serie A. Al momento la terza posizione è per Ademola Lookman con 15 gol, ad evidenziare ancora di più la straordinaria efficacia dell’attacco dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Qui però le differenze sono minime, ad esempio a quota 14 gol ci sono Marcus Thuram e Riccardo Orsolini che potrebbero insidiare il nigeriano per conquistare questo podio del gol, simbolico ma significativo.

Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, tutti gli altri sono lontani (oggi 2 maggio 2025)

Per l’attaccante francese dell’Inter ovviamente un gol sarebbe importante soprattutto per tenere viva la speranza scudetto per l’Inter che stasera, venerdì 23 maggio 2025, sarà impegnata sul campo del Como – attenzione anche al Napoli, che ospita il Cagliari con Romelu Lukaku a quota 13 gol e quindi potenzialmente in lotta anch’egli per il podio. Quanto all’italiano del Bologna, invece, un podio nella classifica marcatori Serie A sarebbe evidentemente la ciliegina sulla torta di una stagione indimenticabile sia a livello individuale, sia per la vittoria in Coppa Italia.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 38^ GIORNATA

25 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

18 gol: Moise Kean (Fiorentina)

15 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

14 gol: Riccardo Orsolini (Bologna), Marcus Thuram (Inter)

13 gol: Romelu Lukaku (Napoli)

12 gol: Lautaro Martinez (Inter), Artem Dovbyk (Roma)

11 gol: Nikola Krstovic (Lecce), Christian Pulisic (Milan), Scott McTominay (Napoli), Lorenzo Lucca (Udinese)