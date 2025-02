CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CAPOCANNONIERE SEMPRE RETEGUI

Nella classifica marcatori Serie A non ci sono novità al comando: il capocannoniere è sempre Mateo Retegui, autore di una stagione finora eccezionale sebbene sabato scorso abbia sbagliato un calcio di rigore contro il Torino, in una partita infine pareggiata dall’Atalanta. Un errore quindi che è costato potenzialmente due punti, ma naturalmente questa piccola macchia non cambia il giudizio su un campionato nel quale Mateo Retegui è diventato un campione, convincendo tutti e rafforzandosi anche nelle gerarchie del c.t. Luciano Spalletti in Nazionale.

La ventiquattresima giornata di Serie A comincerà tuttavia questa sera, venerdì 7 febbraio 2025, con il primo anticipo Como Juventus e allora vogliamo parlare di un attaccante che per causa di forza maggiore è ovviamente lontanissimo dal vertice della classifica marcatori Serie A, ma che ha già avuto un impatto notevole sul nostro campionato. Per capire il nome non ci vuole un grande sforzo di fantasia, parliamo evidentemente del nuovo bomber bianconero Randal Kolo Muani.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: L’IMPATTO DI KOLO MUANI

Emettere sentenze dopo due sole partite giocate sarebbe esagerato, ma è giusto riconoscere che Randal Kolo Muani ha avuto subito un grande impatto, prima con il gol che ha illuso la Juventus a Napoli, poi con la doppietta che ha ribaltato il match contro l’Empoli, che rischiava di diventare molto pericoloso per Thiago Motta. Ecco allora che ci sono già 3 gol all’attivo per Randal Kolo Muani nella classifica marcatori Serie A, un dato molto interessante anche perché il francese classe 1998 nella sua carriera finora non era mai stato un attaccante particolarmente prolifico.

Per fare un paragone con l’attuale capocannoniere, vedremo dunque se il passaggio alla Juventus potrà avere su Kolo Muani lo stesso effetto che ha avuto su Retegui l’approdo all’Atalanta. Per adesso possiamo mettere in luce la fantastica media di un gol segnato ogni 57 minuti giocati: ovviamente è un dato condizionato dall’esiguità del campione a nostra disposizione, ma di certo Kolo Muani si candida ad essere grande protagonista della seconda metà del campionato di Serie A 2024-2025.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: PRIME POSIZIONI

16 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

15 gol: Moise Kean (Fiorentina)

13 gol: Marcus Thuram (Inter)

10 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

9 gol: Lautaro Martinez (Inter), Romelu Lukaku (Napoli), Lorenzo Lucca (Udinese)

8 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Valentin Castellanos (Lazio), Artem Dovbyk (Roma), Sebastiano Esposito (Empoli)