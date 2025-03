CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI SEMPRE PIÙ SOLO

La classifica marcatori Serie A che entra nella sua 29^ giornata vede il suo principale verdetto confermato, una volta di più: ancora in gol nella roboante vittoria dell’Atalanta sul campo della Juventus, Mateo Retegui ha anche allungato in testa e dunque è sempre più vicino a prendersi il titolo di capocannoniere del nostro campionato. Per l’italo-argentino sono 22 i gol segnati nel torneo: gli restano ora dieci giornate per provare a raggiungere la fatidica quota dei 20, che naturalmente non rappresenterebbe un record ma racconterebbe dell’esplosione immediata di questo attaccante.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, davanti si rallenta! (28^ giornata, 7 marzo 2025)

Il quale, bisogna ricordarlo, l’anno scorso era al Genoa ma si era rivelato un giocatore “normale”, tanto che la sua presenza in nazionale era anche stata messa in discussione. Ora però, anche e soprattutto grazie al gioco impostato da Gian Piero Gasperini, Retegui si è esaltato: non sappiamo ancora se possa diventare un attaccante di lusso da grande squadra, intanto però si avvia a vincere la classifica marcatori Serie A ed è già tanto così, aspettando anche gli impegni dell’Italia nei quali potrà confermare il suo status.

Classifica marcatori Serie A/ Retegui capocannoniere, che duo con Lookman! (27^ giornata, 28 febbraio 2025)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: VERDETTO DECISO?

Con la classifica marcatori Serie A abbiamo dunque visto che Mateo Retegui è sempre più capocannoniere e ormai potrebbe aver lanciato la volata giusta: alle sue spalle Moise Kean si è bloccato – al netto dell’infortunio subito a Verona – come tutta la Fiorentina, ma anche Marcus Thuram ultimamente non è riuscito a segnare lasciando il palcoscenico ad altri, tra questi anche Lautaro Martinez che ha nuovamente raggiunto la doppia cifra di gol ma è ancora lontano dai vertici toccati negli ultimi due anni. Doppia cifra anche per Romelu Lukaku, per il sesto campionato consecutivo; anche grazie a lui il Napoli continua a credere nello scudetto.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, non è cambiato nulla (26^ giornata, 21 febbraio 2025)

Ancora più su troviamo un Ademola Lookman che sembra aver risposto alla grande alle critiche rivoltegli da Gian Piero Gasperini dopo l’eliminazione dalla Champions League: adesso ci si chiede se il nigeriano possa raggiungere anche i 20 gol nella classifica marcatori Serie A, in ogni caso è salito sul podio e questo rappresenta per lui un ottimo risultato. Vicini ai 10 gol restano poi i soliti noti, attenzione a Florian Thauvin la cui rete sul campo della Lazio è valsa un ottimo pareggio all’Udinese e l’ottava marcatura per il francese.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 29^ GIORNATA

22 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

15 gol: Moise Kean (Fiorentina)

13 gol: Marcus Thuram (Inter), Ademola Lookman (Atalanta)

10 gol: Lautaro Martinez (Inter), Lorenzo Lucca (Udinese), Romelu Lukaku (Napoli)

9 gol: Artem Dovbyk (Roma), Nikola Krstovic (Lecce), Dusan Vlahovic (Juventus), Valentin Castellanos (Lazio), Riccardo Orsolini (Bologna)

8 gol: Sebastiano Esposito (Empoli), Tijjani Reijnders (Milan), Christian Pulisic (Milan), Mattia Zaccagni (Lazio), Ché Adams (Torino), Florian Thauvin (Udinese), Andrea Pinamonti (Genoa)