CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI TALLONATO DA KEAN

Si parla ancora di classifica marcatori Serie A, siamo arrivati alla 32^ giornata di un campionato sempre più entusiasmante e ormai vicino alla sua conclusione, con Mateo Retegui che ha dunque altri sette turni per provare a blindare quello che sarebbe il primo titolo di capocannoniere del nostro campionato alla seconda stagione personale. L’attaccante dell’Atalanta però è in calo, come del resto tutta la Dea che ora rischia incredibilmente anche di perdere la qualificazione in Champions League: dovrà stare attento l’italo-argentino, che sin qui ha fatto benissimo e ha un’ottima media gol ma ha la concorrenza che lo tallona.

Classifica marcatori Serie A/ Retegui capocannoniere, ottimo Kean (31^ giornata, 5-6 aprile 2025)

Ora, possiamo pensare che sia difficile che Marcus Thuram recuperi otto reti di svantaggio in sette giornate, ma sicuramente ne può “mangiare” cinque un Moise Kean che continua a segnare tantissimo, ha già ampiamente superato il suo record in carriera e, con 17 gol, può davvero sognare di vincere la classifica marcatori Serie A e portare magari la sua Fiorentina in Champions League, operando così quello che sarebbe un ideale doppio ribaltone ai danni di Retegui. Ricordando che la 32^ giornata inizia già questa sera con Udinese Milan, andiamo a fornire qualche indicazione in più sulla corsa al titolo di capocannoniere nella classifica marcatori Serie A.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, distacco incolmabile? (30^ giornata, 29-30 marzo 2025)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA CRISI DEI BIG

Se nella classifica marcatori Serie A ci sono i grandi protagonisti, che si giocano il titolo di capocannoniere, e poi elementi che stanno vivendo un bel periodo come ad esempio possono essere Artem Dovbyk e Riccardo Orsolini, entrambi arrivati a 11 reti, possiamo e dobbiamo citare altri giocatori che invece sono in crisi. Il nome più ovvio è quello di Dusan Vlahovic, che con Igor Tudor ha ritrovato una maglia da titolare nella Juventus macontinua a soffrire parecchio, anche contro la Roma il serbo ha deluso le attese e non riesce più a schiodarsi da quota 9 gol, decisamente pochi considerate quelle che erano le premesse.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, gli altri si allontanano (29^ giornata, 14 marzo 2025)

Non benissimo anche Rafael Leao, che nelle ultime uscite del Milan ha anche avuto meno spazio: del portoghese si è sempre detto che forse riceve troppe critiche e che comunque il suo contributo lo dà sempre, non è una prima punta ma il fatto che abbia segnato solo 6 gol in questo campionato è un dato non in linea con quello che potrebbe fare e garantire. Diciamo allora che i due nomi che balzano all’occhio in maniera negativa nella classifica marcatori Serie A sono loro due, adesso bisognerà vedere se in queste ultime sette giornate Vlahovic e Rafael Leao riusciranno in qualche modo a migliorare le loro statistiche e chiudere l’annata in crescendo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 32^ GIORNATA

22 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

17 gol: Moise Kean (Fiorentina)

14 gol: Marcus Thuram (Inter)

13 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

11 gol: Artem Dovbyk (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Romelu Lukaku (Napoli)

10 gol: Nikola Krstovic (Lecce), Lorenzo Lucca (Udinese),

9 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Tijjani Reijnders (Milan), Christian Pulisic (Milan), Valentin Castellanos (Lazio)