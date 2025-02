CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI SI DIFENDE

Nuovo capitolo dedicato alla classifica marcatori Serie A, siamo arrivati alla 26^ giornata del massimo campionato e dunque prosegue la lotta per il titolo di capocannoniere, va detto che incredibilmente rispetto al turno precedente non è cambiato davvero nulla nelle primissime posizioni e dunque al comando rimane Mateo Retegui che, pur rimasto a secco nella partita che l’Atalanta ha pareggiato contro il Cagliari, è sempre primo in classifica con distacco perché come detto la concorrenza non si è assolutamente mossa. Moise Kean non ha giocato nella sconfitta interna della Fiorentina, Marcus Thuram a mezzo servizio ha avuto mezz’ora contro la Juventus: podio quindi immutato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Come abbiamo già detto, la classifica marcatori Serie A riparte dallo stesso contesto che avevamo valutato la scorsa settimana: non ha segnato davvero nessuno tra i primi della classe ma, estendendo il quadro, possiamo notare che ci siano state solo due reti tra i giocatori con almeno 7 gol in campionato, siccome stiamo parlando di una rosa di 18 calciatori è davvero inusuale quanto accaduto. Gli unici gol sono stati firmati da Boulaye Dia, per il pareggio della Lazio contro il Napoli capolista, e Andrea Pinamonti che ha stappato la vittoria del Genoa sul Venezia: quest’ultimo ha raggiunto 8 gol in un campionato positivo fino a qui, per il senegalese sono diventati 7.

Dia in particolar modo ha agganciato il compagno di squadra Mattia Zaccagni, solo due gol più su troviamo Valentin Castellanos che rimane il miglior realizzatore della Lazio nella classifica marcatori Serie A, i tre insieme hanno messo a segno 23 gol e sono chiaramente protagonisti di una realtà che è ancora quarta in classifica, sognando il ritorno in Champions League. Per il resto, accertata ormai la marginalità di Dusan Vlahovic: con Randal Kolo Muani la Juventus ha cambiato passo e questo ha la sua influenza anche sulla classifica marcatori Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 26^ GIORNATA

20 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

15 gol: Moise Kean (Fiorentina)

13 gol: Marcus Thuram (Inter)

10 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

9 gol: Lautaro Martinez (Inter), Valentin Castellanos (Lazio), Lorenzo Lucca (Udinese), Romelo Lukaku (Napoli)

8 gol: Artem Dovbyk (Roma), Sebastiano Esposito (Empoli), Dusan Vlahovic (Juventus), Andrea Pinamonti (Genoa)

7 gol: Nikola Krstovic (Lecce), Tijjani Reijnders (Milan), Riccardo Orsolini (Bologna), Mattia Zaccagni (Lazio), Ché Adams (Torino), Boulaye Dia (Lazio)

Nella classifica marcatori Serie A Retegui ha già raggiunto 20 gol e sulle medie realizzative che sta tenendo potrebbe sperare di arrivare alla fatidica quota delle 30 reti, alle sue spalle abbiamo Kean con 15 gol, comunque una stagione incredibile per lui, e Thuram che è fermo a 13 ed è ancora il miglior marcatore dell’Inter, con Lautaro Martinez che a quota 9 ha sulla coscienza almeno una grande occasione nel match che l’Inter ha perso contro la Juventus. Ora proviamo ad analizzare meglio il quadro della classifica marcatori Serie A entrando nella 26^ giornata.