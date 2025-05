CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI IMPRENDIBILE

Nuovo capitolo dedicato alla classifica marcatori Serie A: ormai ci siamo, con venerdì 9 maggio inizia la 36^ giornata del massimo campionato e siamo sempre più vicini a scoprire chi sarà il capocannoniere per questa stagione. A dire il vero la risposta appare ormai scontata: è rimasto invariato il vantaggio che Mateo Retegui ha sulla concorrenza, a cominciare da Moise Kean, come avevamo già detto l’italo-argentino punta ora a migliorare (avendolo già eguagliato) il record di gol in singolo campionato per un calciatore dell’Atalanta ma sul fatto che sarà lui il re dei bomber per quest’anno ci sono ormai pochi dubbi, e a dirlo sono i numeri.

Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, tutti gli altri sono lontani (oggi 2 maggio 2025)

Kean, che ha dovuto fermarsi per qualche partita a causa di problemi familiari, è lontano 7 gol: per agganciare Retegui dovrebbe realizzare due doppiette e una tripletta nelle ultime tre giornate, certamente il calcio di fine stagione può aprire a risultati eclatanti e il vercellese ha mostrato tutto il suo valore in una stagione straordinaria, ma ci sentiamo di dire che, dovendo anche onorare l’impegno in Conference League, per Kean sia abbastanza impossibile colmare il gap, e dunque nella classifica marcatori Serie A l’attaccante della Fiorentina punterà a difendere il secondo posto dagli assalti di Ademola Lookman e Marcus Thuram, entrambi a quota 14 reti.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, traguardo vicino (34^ giornata, 27 aprile 2025)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHI HA SORPRESO

Nella classifica marcatori Serie A che ci conduce verso la 36^ giornata bisogna anche citare qualche calciatore che partiva forse sotto traccia, ma che ha saputo andare oltre le aspettative. Ci viene ad esempio in mente il nome di Ché Adams, ritrovatosi al centro del progetto Torino dopo il grave infortunio occorso a Duvan Zapata: nel corso della carriera aveva avuto due stagioni ottime con Birmingham e Southampton ma in entrambi i casi si trattava del Championship, in Premier League le sue cifre parlavano di 20 reti in 96 partite con i Saints e un record di 9 gol nella stagione 2020-2021, numero che ha già raggiunto nella classifica marcatori Serie A con tre giornate da disputare.

Classifica marcatori Serie A/ Retegui capocannoniere, vantaggio netto (33^ giornata, 19 aprile 2025)

Tra alti e bassi ha fatto bene anche Valentin Castellanos, vale a dire il giocatore chiamato a prendere il posto di un certo Ciro Immobile nell’attacco della Lazio: nello scorso campionato Taty si era fermato ad appena 4 gol suscitando più di una perplessità, ma in questa stagione ha già realizzato 10 reti ed è il miglior marcatore dei biancocelesti, che possono schierare anche un ottimo Boulaye Dia. Per l’argentino dunque un campionato di riscatto, anche se forse per un vero upgrade la Lazio avrebbe bisogno di affiancargli un calciatore che abbia più gol nei piedi…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 36^ GIORNATA

24 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

17 gol: Moise Kean (Fiorentina)

14 gol: Ademola Lookman (Atalanta), Marcus Thuram (Inter)

12 gol: Artem Dovbyk (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Romelu Lukaku (Napoli)

11 gol: Scott McTominay (Napoli)

10 gol: Valentin Castellanos (Lazio), Christian Pulisic (Milan), Lorenzo Lucca (Udinese), Nikola Krstovic (Lecce), Tijjani Reijnders (Milan)

9 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Boulaye Dia (Lazio), Ché Adams (Torino), Riccardo Piccoli (Cagliari)