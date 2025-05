CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: MATEO RETEGUI CAPOCANNONIERE ORMAI CERTO

Nonostante nove partite su dieci si giocheranno domani, della classifica marcatori Serie A dobbiamo obbligatoriamente parlare già oggi, sabato 17 maggio 2025, perché l’unico anticipo è Genoa Atalanta e ben due delle prime tre posizioni sono occupate dagli attaccanti della Dea di Gian Piero Gasperini, che a Marassi è l’ex come d’altronde anche Mateo Retegui, il capocannoniere di fatto ormai irraggiungibile a quota 24 gol segnati, pronto ad ereditare il trono del gol dal “quasi connazionale” Lautaro Martinez.

Genoa Atalanta è una partita speciale per Mateo Retegui, che nella scorsa estate fu acquistato dai nerazzurri bergamaschi dopo l’infortunio di Scamacca, decidendo di puntare sull’oriundo allora al Genoa come nuovo centravanti della Dea. La mossa evidentemente è stata azzeccata e chissà se stasera Retegui festeggerà di fatto l’ipoteca come capocannoniere nella classifica marcatori Serie A con un’altra gioia anche nel “suo” Marassi, dove un altro nome da seguire con la massima attenzione sarà ovviamente quello di Ademola Lookman.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ANCHE LOOKMAN SUL PODIO PER L’ATALANTA

In effetti, dopo il secondo posto di Moise Kean a quota 17 gol per la Fiorentina, ecco che nella classifica marcatori Serie A la terza posizione è per Ademola Lookman con 15 gol, l’ultimo dei quali è arrivato lunedì sera ed è stato quindi decisivo per la vittoria dell’Atalanta contro la Roma, che ha dato ai nerazzurri la certezza matematica della qualificazione in Champions League per la quinta volta negli ultimi sette anni, un dato che illumina lo status di grande squadra ormai stabilmente raggiunto dall’Atalanta sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Tra coloro che hanno segnato nella scorsa giornata e occupano posizioni di vertice nella classifica marcatori Serie A, una citazione è d’obbligo per Romelu Lukaku, che con 13 gol adesso si colloca in mezzo ai suoi rivali per lo scudetto Marcus Thuram (14 gol) e Lautaro Martinez (12), che d’altronde ultimamente Simone Inzaghi ha centellinato in Serie A, ma a quota 13 gol c’è anche Riccardo Orsolini, segno di un campionato straordinario per il giocatore del Bologna, l’unico non attaccante puro fra i primi otto.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 37^ GIORNATA

24 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

17 gol: Moise Kean (Fiorentina)

15 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

14 gol: Marcus Thuram (Inter)

13 gol: Riccardo Orsolini (Bologna), Romelu Lukaku (Napoli)

12 gol: Artem Dovbyk (Roma), Lautaro Martinez (Inter)

11 gol: Scott McTominay (Napoli), Christian Pulisic (Milan), Lorenzo Lucca (Udinese), Nikola Krstovic (Lecce)