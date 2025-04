CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI CAPOCANNONIERE, SITUAZIONE STABILE

Dopo una giornata che è durata più del previsto, possiamo dire comunque che la classifica marcatori Serie A non ha registrato alcun cambiamento nelle posizioni di spicco e quindi, con un turno in meno da disputare verso la fine del campionato, è sempre più saldo come capocannoniere Mateo Retegui, l’italo-argentino dell’Atalanta a quota 23 gol. Ne parliamo solamente oggi, domenica 27 aprile 2025, perché l’Atalanta doveva essere impegnata venerdì sera nell’anticipo contro il Lecce che invece è stato rinviato per il gravissimo lutto che ha colpito la società pugliese in settimana.

Non ha segnato Retegui e nemmeno Ademola Lookman, che a sua volta è splendido quarto nella classifica marcatori Serie A, segno della forza dello straordinario reparto d’attacco della Dea, ma l’Atalanta ha comunque festeggiato una ottima Pasqua andando a vincere in casa del Milan con il gol di Ederson, che avvicina di molto l’obiettivo di una nuova qualificazione in Champions League. Contro il Lecce avrebbe potuto essere l’occasione buona per rivedere anche i gol degli attaccanti, dovremo invece avere un po’ più di pazienza ma Retegui potrebbe blindare ancora di più il ruolo di capocannoniere.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: POCHI MOVIMENTI IN DOPPIA CIFRA

La classifica marcatori Serie A sembra quasi un copia e incolla rispetto a settimana scorsa nelle posizioni di vertice, a volte si sono messi di mezzo anche degli imprevisti, come i motivi familiari che hanno impedito a Moise Kean di giocare con la Fiorentina mercoledì a Cagliari, però sono stati davvero pochi a segnare. Uno di questi è stato tuttavia un gol pesantissimo, cioè quello di Riccardo Orsolini che ha decretato la vittoria del Bologna contro l’Inter e ha portato il giocatore rossoblù a quota 12 gol, a pari merito con due bomber di razza come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

L’altro gol da segnalare sotto questo punto di vista è quello di Valentin “Taty” Castellanos, che ha consentito all’attaccante argentino della Lazio di toccare la doppia cifra a quota 10 nella classifica marcatori Serie A, oltre che di aprire la vittoria dei biancocelesti mercoledì sera sul campo del Genoa. Si rilanciano così le ambizioni di Champions League per la Lazio di Marco Baroni, sicuramente i gol del Taty potrebbero essere fondamentali per provare a raggiungere l’obiettivo che renderebbe ottima la stagione.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A (PRIME POSIZIONI)

23 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

17 gol: Moise Kean (Fiorentina)

14 gol: Marcus Thuram (Inter)

13 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

12 gol: Riccardo Orsolini (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), Romelu Lukaku (Napoli)

11 gol: Artem Dovbyk (Roma)

10 gol: Nikola Krstovic (Lecce), Valentin Castellanos (Lazio), Lorenzo Lucca (Udinese), Tijjani Reijnders (Milan)