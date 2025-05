CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI DA RECORD!

È ormai in fase di definizione la classifica marcatori Serie A, perché siamo arrivati alla 35^ giornata e dunque restano solo quattro turni per completare la corsa al titolo di capocannoniere. A dire il vero sembra che questo speciale trofeo sia già stato assegnato: il vantaggio di Mateo Retegui sulla concorrenza è aumentato, per l’italo-argentino dell’Atalanta i gol in campionato sono diventati 24 e con questa cifra Retegui ha anche raggiunto un record per il club, eguagliando le reti messe a segno da Filippo Inzaghi nel 1996-1997 e avendo ora quatto turni a disposizione per ritoccare il primato, niente male davvero.

Una stagione da sogno per Retegui, come abbiamo più volte detto: è tra l’altro curioso tornare con la mente alla scorsa estate, perché probabilmente senza il grave infortunio occorso a Gianluca Scamacca l’attaccante sarebbe rimasto al Genoa, ed è lecito pensare che la storia sarebbe cambiata, forse anche quella della stessa Atalanta che ora va a caccia della qualificazione in Champions League. Per quanto riguarda la classifica marcatori Serie A, Retegui si trova a +7 su Moise Kean, costretto a fermarsi a causa di motivi familiari ma comunque autore di un’annata strepitosa e sorprendente sotto tutti i punti di vista.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: TITOLO ORMAI VICINO

Abbiamo quindi detto che la classifica marcatori Serie A sembra definita, almeno per quanto riguarda il titolo di capocannoniere: alle spalle di Retegui e Kean si è fermato, per infortunio, anche Marcus Thuram che a dire il vero già prima dello stop forzato era apparso in calo, per quanto sempre determinante – soprattutto in Champions League – per un’Inter che ha un disperato bisogno di lui per provare a portare a casa lo scudetto. Gli altri sono molto staccati: certamente è interessante la corsa al podio perché Ademola Lookman e poi il trio Riccardo Orsolini-Romelu Lukaku-Lautaro Martinez ha ancora la possibilità di chiudere in terza posizione.

Stuzzicante, e prova del suo valore, trovare Scott McTominay a quota 11 gol dopo la doppietta timbrata al Torino: lo scozzese dal punto di vista realizzativo è il miglior centrocampista del campionato e ha sorpassato Tijjani Reijnders, che ha comunque vissuto la stagione della consacrazione pur in un Milan la cui unica speranza di arrivare in Europa è ormai quella di vincere la Coppa Italia. Dunque ci apprestiamo a vivere un’altra interessante giornata, con la classifica marcatori Serie A che attende solo il verdetto finale per incoronare il suo nuovo capocannoniere.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 35^ GIORNATA

24 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

17 gol: Moise Kean (Fiorentina)

14 gol: Marcus Thuram (Inter)

13 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

12 gol: Riccardo Orsolini (Bologna), Romelu Lukaku (Napoli), Lautaro Martinez (Inter)

11 gol: Artem Dovbyk (Roma), Scott McTominay (Napoli)

10 gol: Valentin Castellanos (Lazio), Christian Pulisic (Milan), Lorenzo Lucca (Udinese), Nikola Krstovic (Lecce), Tijjani Reijnders (Milan)