CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHE DUELLO IN VETTA!

Nuovo appuntamento con la classifica marcatori Serie A, entusiasmante davvero leggere le cifre relative alla corsa al titolo di capocannoniere che venerdì 31 gennaio 2025, con l’anticipo Parma Lecce, inizia a vivere la sua 23^ giornata. Nelle prime posizioni c’è una lotta davvero molto bella: al momento il leader nella classifica marcatori Serie A è Mateo Retegui che, dopo una fase di calo e un infortunio che lo ha tolto dal campo per un breve periodo, è tornato a segnare con grande regolarità come già succedeva dall’inizio della stagione, e ha già raggiunto quota 16 gol pur se gli inseguitori alle sue spalle non mollano.

Classifica marcatori Serie A/ Retegui capocannoniere, trio in fuga (22^ giornata, 25-26 gennaio 2025)

Nonostante il grande ritorno su ottimi numeri di Lautaro Martinez (9 gol), Marcus Thuram continua a vedere la porta e infatti si trova a 13 reti in questo campionato, avendo agganciato il numero dello scorso anno che rappresenta anche il suo record in singolo torneo nazionale (ora assolutamente migliorabile), e poi attenzione a Moise Kean che finalmente ha trovato la sua dimensione della Fiorentina e con 12 gol ci crede ancora. I calciatori in doppia cifra nella classifica marcatori Serie A sono però quattro: troviamo infatti anche Ademola Lookman, che compone una straordinaria coppia con Retegui e vuole continuare a spingere l’Atalanta verso il sogno scudetto.

Classifica marcatori Serie A/ Retegui capocannoniere di nuovo solitario (21^ giornata, 18-19 gennaio 2025)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI IN FUGA

Tre gol di vantaggio con altre 16 giornate da giocare non sono tantissimi, ma certamente possiamo dire che Mateo Retegui stia provando ad andare in fuga nella classifica marcatori Serie A: la condizione dell’italo-argentino è chiaramente una notizia bellissima anche per la nazionale di Luciano Spalletti, che tra poco si troverà ad affrontare le qualificazioni al Mondiale (più che le fasi finali di Nations League) e avrà bisogno di quello straripante attaccante che negli ultimi anni è mancato, dunque Retegui continua a fare bene e come prova del suo rendimento c’è il primo posto nella classifica marcatori Serie A, e un’Atalanta che dopo una flessione sembra essere tornata a correre.

Classifica marcatori Serie A/ Capocanniere: Thuram e Retegui al comando (20^ giornata, 11-12 gennaio 2025)

Naturalmente il modo di giocare di Gian Piero Gasperini aiuta Retegui e potrebbe realmente condurlo a vincere il titolo di capocannoniere: negli ultimi anni l’Atalanta è stata una macchina da gol e lo sanno bene attaccanti come Duvan Zapata e Luis Muriel, che proprio a Bergamo hanno vissuto le loro migliori stagioni in carriera (e si potrebbe anche citare Gianluca Scamacca, il cui grave infortunio ha tra l’altro permesso a Retegui di vestire la maglia orobica). Vedremo se Marcus Thuram e Kean riusciranno a rifarsi sotto e se la crescita di Lautaro Martinez porterà un quarto giocatore a ridosso dei primi, le prime risposte arriveranno con la 23^ giornata di campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 23^ GIORNATA

16 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

13 gol: Marcus Thuram (Inter)

12 gol: Moise Kean (Fiorentina)

10 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

9 gol: Lautaro Martinez (Inter), Romelu Lukaku (Napoli)

8 gol: Artem Dovbyk (Roma), Sebastiano Esposito (Empoli), Lorenzo Lucca (Udinese)

7 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Valentin Castellanos (Lazio), Ché Adams (Torino)

6 gol: Joel Pohjanpalo (Venezia), Nikola Krstovic (Lecce), Christian Pulisic (Milan), Patrick Cutrone (Como), Mattia Zaccagni (Lazio), Santiago Castro (Bologna), Casper Tengstedt (Verona), Boulaye Dia (Lazio), Andrea Pinamonti (Genoa)

5 gol: Paulo Dybala (Roma), Alvaro Morata (Milan), Charles De Ketelaere (Atalanta), Lorenzo Colombo (Empoli), Frank Zambo Anguissa (Napoli), Timothy Weah (Juventus), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Roberto Piccoli (Cagliari), Florian Thauvin (Udinese), Nico Paz (Como), Scott McTominay (Napoli)